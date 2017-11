Díaz Yanes dice que en 'Oro' no hubo "problema de egos"

Lunes, 20 noviembre 2017

Festival CIBRA

Toledo | El Día

Este lunes ha comenzado en Toledo el ciclo de encuentros de cine del Festival del Cine y la Palabra, CiBRA, con Agustín Díaz Yanes, director de la película Oro y ganador de dos premios Goya y un premio Ondas, quien ha afirmado, en cuanto al reparto de este film, que fue "un rodaje bastante fácil" y el elenco no causó "ningún problema de egos". "No me han puesto ninguna pega. En este sentido, yo elijo a los actores y dejo que hagan su personaje".