Seguimiento "prácticamente unánime" en los paros de Lactalis-Nestlé

Martes, 21 noviembre 2017

Marchamalo

Guadalajara | El Día

La huelga, que se desarrolla sin incidentes, comenzó a las 22.50 horas de este lunes, a la entrada del turno de noche, cuando de los 170 integrantes solo acudieron a trabajar un par de encargados, según ha informado CCOO en un comunicado.

En el turno de mañana, algo más numeroso por la incorporación de los empleados de administración, han entrado a las 6.50 de la madrugada "algunos jefecillos y algún trabajador de oficinas, que parece que el convenio no va con ellos. Todos los demás han secundado los paros. Todas las líneas de producción has estado paradas. Camiones no ha salido ni entrado ni uno", según ha señalado el responsable de la sección sindical de CCOO en Lactalis-Nestlé, Ángel Fernández.

"Estamos muy contentos de la respuesta y del apoyo de los compañeros y estamos seguros de que el seguimiento de los paros volverá a ser unánime tanto en el turno de la tarde de hoy como en las próximas tres jornadas que tenemos convocadas", este jueves, 23 de noviembre, y los días 12 y 14 de diciembre.

DESREGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES

La dirección de Lactalis-Nestlé y el comité de empresa llevan desde enero embarcados en la negociación de la ordenación de las relaciones laborales en Lactalis-Nestlé, una 'joint venture' a la que la multinacional Nestlé transfirió en 2007 la titularidad de su fábrica de Marchamalo.

A lo largo de estos diez años, el crecimiento orgánico, las sucesivas reorganizaciones de la actividad y los cambios impuestos por la empresa han llevado a que en estos momentos los trabajadores convivan en la fábrica bajo una pluralidad de condiciones laborales y de escalas salariales.

Al finalizar el año pasado, al perder su vigencia el Pacto que regulaba las relaciones laborales y con Lactalis-Nestlé en beneficios, el comité planteó la conveniencia de afrontar la negociación del convenio colectivo de la empresa, pero hasta el pasado mes de septiembre la dirección respondió "con una mera e inaceptable propuesta de subida salarial."

Ya en septiembre, y tras presentar el comité un borrador íntegro de convenio, la empresa aceptó valorarlo, "pero dejando siempre fuera los aspectos claves de la propuesta sindical: las subidas salariales durante la vigencia del convenio; los avances hacia la unificación de las diferentes escalas salariales que se aplican a distintos colectivos de la plantilla pese a realizar tareas similares; los pluses; y las licencias o permisos retribuidos".