Una quesería de Ciudad Real en la élite mundial del queso

Martes, 21 noviembre 2017

Quesería 1605 se convierte así en la única quesería que ha obtenido dos medallas de oro para las dos maduraciones (4 meses y 7 meses) presentadas a concurso dentro de la categoría D. O. Manchego. A estos reconocimientos se une la medalla de plata que ha obtenido 1605 semicurado (4 meses) en la categoría “Queso de Oveja Artesano de pequeña granja” donde competían quesos de todo el mundo, lo que le convierte en el mejor queso Manchego de oveja de los presentados en esta categoría.

Los galardones, organizados por la compañía británica Guide of Fine Food, son los más prestigiosos a nivel internacional en el sector del queso y en esta edición el jurado, formado por más de 100 de expertos de todo el mundo, ha catado más de 3.000 referencias. El concurso mantiene a lo largo de todo el proceso unas estrictas normas que garantizan y avalan el prestigio del concurso, de forma que la cata del jurado es completamente ciega, con lo que en ningún momento los jueces pueden ver ni la marca, ni la procedencia o el productor del queso que están evaluando.

Quesería 1605 es una pequeña quesería artesana que constituye la apuesta de Avanteselecta por potenciar y mantener la tradición del queso manchego. Se encuentra en la Finca Sierra La Solana, en pleno corazón de La Mancha, donde existe un paraje natural privilegiado y con un clima duro y extremo que favorece el crecimiento de una vegetación muy rústica que sirve de alimento a sus ovejas de raza manchega.

Por su parte, la medalla de plata, lograda por 1605 Selección 4 meses en la categoría de Quesos de Oveja Artesanos de pequeña granja, posiciona a Quesería 1605 como una de las mejores queserías artesanas de oveja mundiales, dado que en esta categoría sus quesos competían con algunas de los elaboradores más prestigiosos a nivel mundial desde Ossau Iraty, hasta Pecorino o Roquefort.

Estas medallas se unen a la de Plata que ya obtuvo 1605 Selección Especial (10 meses) el pasado mes de julio en el concurso “Guide of Fine Food”, situando a toda la gama de quesos elaborados por Quesería 1605 como el referente indiscutible dentro de los quesos de la D. O. Manchego a nivel internacional.

Para Fernando R. Aldudo, director gerente de Quesería 1605 “estas medallas suponen un reconocimiento al trabajo de todo el equipo que, día tras día, intenta dar lo mejor de si mismo, para situar a nuestra quesería como un referente indiscutible en el sector. Además, sirven para agradecer la confianza de todos aquellos que han apostado por nuestros quesos antes de estos galardones”.

Quesería 1605 es uno de los habituales en las listas de premiados en las catas de queso dentro y fuera de nuestras fronteras. Desde la aparición en 2015 en el prestigioso “New York Magazine” como uno de los “50 mejores quesos del mundo”, ha obtenido medallas de Oro en Gourmetquesos Madrid, o en los concursos de calidad de Queso Manchego.

Nota de redacción:

Quesería 1605 forma parte a Avanteselecta, división agroalimentaria de la corporación INVERAVANTE. Avanteselecta aglutina toda la actividad agroalimentaria e incluye un portfolio de alimentos selectos que se diferencian por su calidad y una exclusiva orientación al cliente. Se comercializan a través de una Tienda Online propia (www.avanteselecta.com) y también en los canales tradicionales, con una marcada apuesta internacional.

Además de Quesería 1605, posee 9 bodegas que pertenecen a denominaciones de origen de prestigio como Viñas del Cenit (D.O.Tierra del Vino de Zamora); Bodegas Naia (D.O.Rueda); Bodega Mano a mano (D.O.Vino de la Tierra de Castilla); Bodegas Óbalo (D.O.La Rioja), Dominio de Atauta (Soria-D.O. Ribera del Duero) y Álvaro Domecq (D.O. Jerez). El grupo vitivinícola gestiona en Galicia dos bodegas de las principales D.O. de la zona: Viña Nora (D.O. Rías Baixas) y Pazos del Rey (D.O. Monterrei).