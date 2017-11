Bruno Mars triunfa en los American Music Awards 2017

Martes, 21 noviembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Mars, que no estuvo presente en la ceremonia, ganó en las categorías de Favorite Artist of the Year, Favorite Male Artist Pop/Rock, Favorite Album Pop/Rock for his smash 24K Magic, Favorite Male Artist Soul/R&B, Favorite Album Soul/R&B, Video of the Year y Favorite Song Soul/R&B for That's What I Like.

Otro artista con una buena noche fue Keith Urban al imponerse como Favorite Male Artist - Country, Favorite Country Album (Ripcord) y Favorite Country Song (Blue Ain't Your Color).

Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber también fueron reconocidos por su ya célebre Despacito en las categorías de Favorite Song Pop/Rock y Collaboration of the year.

Entre las actuaciones de la velada destacaron las de Pink, Demi Lovato, Nick Jonas, Hailee Steinfeld con Alesso y Florida Georgia Line, Shawn Mendes, Macklemore y Skylar Grey, Portugal. The Man, Zedd con Alessia Cara, Khalid & Imagine Dragons, Lady Gaga y Niall Horan.

Diana Ross fue distinguida con un premio a toda su trayectoria artística.