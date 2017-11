Mora pide a Merino dejarse de "historietas" en política agraria

Martes, 21 noviembre 2017

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

El diputado del PSOE de Castilla-La Mancha Fernando Mora ha salido al paso de las críticas al Gobierno regional sobre la gestión de las políticas agrarias vertidas por la parlamentaria del PP Lola Merino, a quien le ha pedido dejarse de "historietas" en este sentido recordándole que en la tramitación de los presupuestos vigentes, ella misma como portavoz en la materia no presentó ninguna enmienda parcial en este ámbito.

Así ha contestado Mora en rueda de prensa a una intervención anterior de Lola Merino, quien acusaba al Ejecutivo regional de tener sin pagar 40.000 adelantos de ayudas de la PAC a otros tantos agricultores de la Comunidad Autónoma.

"No sé si echar a correr o a temblar. Ella dio por bueno lo pintado en los presupuestos, así que no me venga con historietas absolutamente raras. Eso le va a pesar durante mucho tiempo", ha insistido.

En este punto, ha criticado las políticas en el sector a nivel nacional, recalcando que en cuanto a las ayudas del FEAGA está dejando de pagar "316 millones a los agricultores".

Además, ha afeado que el Ejecutivo nacional haya declarado decretos de sequía en el Duero y el Segura, pero se haya olvidado de las zonas de Castilla-La Mancha.

"Lo que pasa es que el PP de Castilla-La Mancha no mandan un pijo y no influyen para nada en el Gobierno nacional, a quien deberían exigirle que haga lo que tenga que hacer en la región", ha finalizado.