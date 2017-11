David Martí: “Desde pequeño entré en el mundo de los Efectos”

Martes, 21 noviembre 2017

Toledo

Toledo | El Día

Durante este segundo encuentro de cine de la novena edición de CIBRA, David Martí, quien ha participado en 65 largometrajes, comoCrimsonPeak, de Guillermo del Toro, oUn monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona,ha afirmado que “da un poco de respecto (...) ya estás acostumbrado a tratar con actores y demás. Yo me pongo a hablar y me olvidó que hay más de 200 personas aquí”.Todo ello, tras mostrar su asombro al encontrarse una sala de cine llena de jóvenes. Unos jóvenes llegados desde el IES Juanelo Turriano, IES Princesa Galiana, IES Carlos III y el IES Sefarad.



Asimismo, Martí se ha remontado a sus inicios en el mundo del séptimo arte. En esos inicios, ha asegurado que hacía sus películas en super8 y descubrió que necesitaba efectos especiales “desde hacer explotar un jarrón en mi casa hasta ponerme mercromina en la cara”. No obstante, Martí ha subrayado que lo que le gusta es trabajar para él mismo porque cuando se pone maquillaje pierdes toda la vergüenza.



Seguidamente, Martí ha querido rememorar uno de los momentos más laureados de su carrera en el maquillaje y los Efectos especiales en el séptimo arte. En este sentido, Martí ha garantizado que “en mi vida, estando en Barcelona, jamás me pude imaginar estar en medio de los Oscar. De hecho, aún ahora no sé si es verdad o no”.

No obstante, para alcanzar esta gloria, Martí ha confirmado que se requiere de mucho esfuerzo e invertir mucho tiempo. De hecho, ha desvelado que la semana pasado tuvo que pasar dos días sin dormir con el fin de poder cumplir los plazos de presentación de uno de los largometrajes en los que está inmerso estas semanas.



Finalmente, los más de 260 alumnos que se han dado cita este martes en los cines de la ciudad de Toledo han podido mantener un diálogo fluido con este especialista en maquillaje y Efectos especiales. Durante este diálogo cercano y ameno, Martí ha mostrado imágenes de su estudio, así como de los trabajos realizados. De esta forma, Martí ha realizado una ponencia interactiva y de la que han salido muy contentos todos sus asistentes.



Unos encuentros de cine de CIBRA que se van a prolongar hasta este viernes en CineSur Luz del Tajo de la capital castellano-manchega, por los que desfilarán mañana miércolesel director de películas de animación, Enrique Gato, poseedor de dos premios Goya y creador de uno de los personajes de ficción más reconocidos en la actualidad:Tadeo Jones. Seguidamente, este jueves, será el turno para el guionistaRafael Cobos,quien tiene en su haber otros dos premios Goya. Uno de estos galardones se lo dio el guión de la producción española La Isla Mínima. Y, cerrará estos encuentros,el director de fotografía de Verano 1993, candidata española a los Oscar de este año, Santiago Racaj.