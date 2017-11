Ana González: “A Page no le interesan los universitarios de Guadalajara”

Martes, 21 noviembre 2017

Educación

Guadalajara | El Día

Para González, la jornada de protesta que hoy realizan profesores, estudiantes, padres y madres de la Universidad de Castilla-La Mancha no es sino el fiel reflejo “del hartazgo que tienen de un presidente que no sabe o no quiere cumplir sus promesas”. Unas promesas incumplidas “de las que mucho sabemos en Guadalajara con un Campus Universitario que ya debería estar en obras para comenzar a funcionar lo antes posible y que si no lo está es porque Page ha faltado a sus compromisos y no ha pagado lo que debe para la adquisición de los terrenos del Colegio María Cristina”.

“Y si a la Universidad de Castilla-La Mancha le faltan al menos 20 millones de euros para favorecer una mejor calidad educativa, a la Universidad de Alcalá y a Guadalajara, nos faltan los dos millones de euros que Page tendría que haber abonado ya cuando tomó posesión de su cargo”. Sin embargo, lamenta González, “a Page parece interesarle más su supervivencia política y mantener su sillón aunque sea a costa de dar privilegios, asesores y cargos a los comunistas de Podemos”.

“Las promesas de Page en Guadalajara, en los terrenos del propio Colegio María Cristina, en febrero de 2016 fueron otra mentira más”

González no entiende que no haya dinero ni para la Universidad de Castilla-La Mancha ni para el Campus Universitario de Guadalajara “y si lo haya para pagar asesores y personal eventual a Podemos”.

La senadora ha calificado de “desastre” la gestión de Page en Educación y ha advertido que “lleva camino de llevarnos otra vez a la ruina” tal y como hicieron sus predecesores socialistas. En este sentido ha recordado que cuando el PP llegó al gobierno de Castilla-La Mancha en 2011 se encontró con una deuda de casi 88 millones de euros con la Universidad. “Con mucho esfuerzo, el gobierno de María Dolores Cospedal supo revertir esta situación y en 2015 logró que el presupuesto para la Universidad aumentará un 16%, además claro está, de impulsar la firma del protocolo para que en Guadalajara tuviéramos un campus universitario amplio, moderno y más digno donde nuestros jóvenes y los jóvenes de nuestro entorno pudieran desarrollar sus capacidades”

Pero “Page ahora se ha cargado todo eso” y solo le interesa “anunciar, anunciar y anunciar aunque sabe que no va a cumplir sus promesas”. En este sentido ha hecho referencia a las varias ocasiones en las que o bien Page o bien sus consejeros han anunciado que el Campus de Guadalajara se iba a poner en marcha. Pero en concreto se ha centrado en la visita que realizaba en febrero de 2016 al propio Colegio María Cristina “en la que no solo afirmaba que los dos millones de euros los iba a pagar en ese año sino que incluso se atrevía a decir que se iban a instaurar dos nuevas carreras. Pues ni lo uno ni lo otro. Han pasado casi dos años y el Campus de Guadalajara está parado por culpa de Page”.

Por eso, González ha concluido afirmando que “Page no es solo un mal gestor sino que además miente, también en el ámbito universitario. No le interesan nada los universitarios de Guadalajara; no le interesan nada los universitarios de Castilla-La Mancha; no le interesa para nada el Campus de Guadalajara ni siquiera le interesa la calidad universitaria. Lo único que le interesa es mantenerse en un sillón presidencial que mantiene gracias a los privilegios que concede a los comunistas de Podemos”.