El PP acusa a Gutiérrez de castigar una vez más a Talavera

Martes, 21 noviembre 2017

Política

| El Día

Así lo han manifestado en rueda de prensa los diputados provinciales del PP, Francisco Fernández y José Luis Rivas, quienes han recordado que Talavera de la Reina y su comarca están muy necesitadas de apoyo para su desarrollo económico y para la creación de puestos de trabajo, algo que en las últimas semanas se está reclamando desde todos los ámbitos sociales y políticos de la ciudad y los municipios cercanos.

Los populares han denunciado las mentiras que ha vertido Gutiérrez, con la inestimable ayuda de los representantes de Ganemos y Ciudadanos, respecto al proyecto Ciudad de Vascos, haciendo una descalificación completa del mismo, y con reiterados anuncios de que en los próximos días procederán a la venta, a la baja de su coste, de uno de los principales elementos del proyecto: el Barco Ecológico “Rio Uso”, destinado a facilitar el acceso al yacimiento desde los embarcaderos en el embalse de Azután y el propio río.

En este sentido, han recordado que la justificación central de Gutiérrez, es que dicho proyecto no gozaba de las oportunas licencias, así como la inviabilidad económica del proyecto, derivada de una supuesta falta de un previo estudio económico al efecto. Excusas que no son más que mentiras del presidente socialista de la Diputación que, incapaz de llevar adelante ningún proyecto, prefiere mentir con tanto descaro en esta decisión.

Mentiras que también han sido patentes en cuanto al coste del proyecto y han aclarado que, lejos de las mentiras de Gutiérrez al respecto, que habla una y otra vez de en torno a 7 millones de euros de coste, la única verdad es que el proyecto completo suponía una inversión total de 2,5 millones de euros, incluyendo todas y cada una de las necesidades del mismo.

El Proyecto Ciudad de Vascos contaba con permisos y estudio de viabilidad

Fernández y Rivas han aclarado que la realidad es que sí hay permiso para la realización del proyecto, otorgado por la Confederación Hidrográfica del Tajo, en fecha 12 de mayo de 2014, cuando se autorizó la “instalación de un campo de boyas con la que balizar el recorrido de la embarcación de pasajeros prevista para Ciudad de Vascos”, además de que la propia CHT había realizado los embarcaderos.

Igualmente, han explicado que hay también un “Estudio de Viabilidad Económico-financiero para la Licitación de la Explotación y Gestión del Proyecto Ciudad de Vascos, promovido por la Diputación Provincial de Toledo”, realizado en noviembre de 2014 por el Estudio Económico de Juan Carlos de la Llave de Talavera de la Reina, del que resulta la sostenibilidad y la recuperación de la inversión realizada en el plazo de 25 años.

Los diputados se han preguntado por qué miente Gutiérrez con tanta desfachatez y han apuntado que solamente puede ser el rencor por haber perdido las pasadas elecciones y tener el gobierno por la colaboración de Ganemos y Ciudadanos; así como su incapacidad para abordar proyectos que impulsen el desarrollo económico y social de la provincia, y el sectarismo de intentar destruir todo lo que hizo el PP en la pasada legislatura, que fue mucho y contrasta con la nula actividad del actual gobierno, que lo único a lo que se ha dedicado es a ser una sucursal de la Junta, dándole el dinero que debería dar a los pueblos.

Asimismo, los populares han apuntado que lo que tendría que haber hecho el presidente de la Diputación de Toledo es empezar por pedir perdón por las acusaciones y denuncias falsas hechas a diputados PP, que luego han sido archivadas por los tribunales.

Ninguna sentencia declaraba nulo el proyecto Ciudad de Vascos

Por otro lado, han exigido a Gutiérrez que deje de mentir también respecto a la sentencia del 16 de mayo de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, porque la misma no declara nulo el proyecto, sino tan solo la urgente ocupación de los terrenos para el Centro de Recepción de Visitantes, sentencia que el actual gobierno no ha querido recurrir en casación, ni tampoco seguir el expediente expropiatorio por el procedimiento ordinario, como perfectamente podría haberlo hecho, toda vez que ya se estaba en la fase de justiprecio y podría haberse transformado dicho expediente en un procedimiento ordinario, con lo que no se hubiera producido ese retraso y paralización del proyecto.

En este sentido, los diputados del PP han anunciado que el Grupo Popular de la Diputación de Toledo, en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará este viernes, va a votar en contra del cuarto punto del Orden del Día, relativo al cumplimiento de la mencionada sentencia, y han lamentado la inquina de Gutiérrez al proyecto, que deriva de su incapacidad para llevar a cabo una iniciativa de estas características, que requería la colaboración de cuatro administraciones: la estatal, la regional, la provincial y la local.

En otro orden de cosas, los diputados del PP han advertido al equipo de gobierno de la Diputación de Toledo que el Grupo Popular va a estar muy pendiente de que en las convocatorias de empleo que la Institución Provincial ponga en marcha reinen los principios de igualdad mérito y capacidad, para que todos los ciudadanos de la provincia de Toledo tengan las mismas oportunidades a la hora de optar a esos puestos de trabajo.