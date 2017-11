El Ayuntamiento dice a Ecologistas que "la calidad del aire en la ciudad es buena"

Martes, 21 noviembre 2017

Guadalajara

"Viendo el parte del mes de octubre de este mismo año (noviembre no se puede evaluar hasta que termine el mes) se observa que el nivel de calidad de todos los días fue bueno, situándose muy lejos de la superación de los 200 microgramos", ha informado el Consistorio guadalajareño en nota de prensa.

Así ha reaccionado el Ayuntamiento tras las últimas críticas de Ecologistas en Acción, en las que indican que "en la ciudad de Guadalajara se ha superado el valor límite horario de dióxido de nitrógeno establecido por la normativa en 200 microgramos por metro cúbico, sin que por parte de las autoridades locales y autonómicas respectivas se haya adoptado ninguna medida, ni informativa ni de limitación del tráfico urbano".

De este modo, añade el edil que la competencia de activar un protocolo de actuación es de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. "Ante un umbral de un contaminante atmosférico, es el Gobierno regional el encargado de dar el correspondiente aviso, ante el cual, las entidades locales actúan en consecuencia, ha afirmado.

La conclusión es que, según los datos de la estación de muestreo de la Junta, "el nivel ha sido bueno" y si se hubieran superado los umbrales que indica el grupo Ecologistas en Acción, la Junta hubiera informado al Ayuntamiento de Guadalajara "para tomar las medidas preventivas y correctivas pertinentes".

Francisco Úbeda califica de "alarmistas" las informaciones ofrecidas por el grupo Ecologistas en Acción, "dado que ni siquiera han contrastado ni los datos de la Junta ni los del Ayuntamiento de Guadalajara".

Según Úbeda, "aunque Guadalajara no es una ciudad que tenga problemas de contaminación atmosférica (no tiene un tejido industrial contaminante y el ratio de vehículo por habitante no es muy alto) desde el Ayuntamiento apostamos por actuaciones de carácter preventivo y correctivo a la hora de luchar contra la contaminación atmosférica como puede ser el cambio de la flota de vehículos por otros menos contaminantes con combustibles como GNC, GLP, Híbridos y eléctricos; la gestión eficiente de los servicios al objeto de consumir menos combustible; implantación de aceras fotocatalíticas que absorben y retienen los contaminantes como el CO2, entre muchas otras medidas".