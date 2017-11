Las bodegas y cooperativas de CLM concluyen la WBWE con gran volumen de contactos comerciales

Martes, 21 noviembre 2017

REGIÓN | ELDIAdigital

Las bodegas y cooperativas de primer y segundo grado de Castilla-La Mancha, 38 procedentes de las provincias de Ciudad Real, Toledo, Albacete y Cuenca, han finalizado hoy dos intensos días de trabajo en los que han sentado las bases para importantes acuerdos a futuro.

La mayoría de estas empresas conocen bien las oportunidades que brinda este encuentro porque participan todos los años. Así lo reconoce Joaquín Moreno Chocano, del grupo Vidasol, que agrupa a cinco cooperativas de Ciudad Real y Toledo, que considera que esta feria es una plataforma muy importante para establecer esos primeros contactos “que luego fructifican en interesantes operaciones”. En esta ocasión, la primera de Vidasol en la WBWE aunque no para las bodegas que lo integran, las contactos” han sido intensos” y los precios “están mejor que el año pasado”.

De la misma forma Francisco Picazo, enólogo de la Cooperativa San Isidro de Quintanar del Rey (Cuenca), que viene participando desde la primera edición, explica que la cooperativa ha ido creciendo con la feria. “Cada año estamos más, el mercado está más alegre y nosotros más contentos percibiendo que los precios están al alza”, afirma.

Luis Jiménez, enólogo y consultor de las Cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza de Casas Ibáñez (Albacete) y Bodegas Recial, también de La Manchuela albacetense, asegura que la demanda está muy por encima de la oferta por lo que es un momento especial para el sector. “Muchas bodegas llegan con parte de su producción vendida, pero es interesante para hacer nuevos contactos con nuevos compradores ya que es una feria profesional y muy consolidada”, dice.

El director técnico de la WBWE, Vicente Sánchez-Migallón, por su parte, considera que el dato más destacable de esta edición que cierra hoy sus puertas es la constatación del aumento de compradores entre un 10 y un 15%. “Se están viendo las posibilidades de comprar vino y embotellarlo en cualquier parte del mundo”, destaca.

“Nuestra idea inicial cuando iniciamos este proyecto era abrir oportunidades a la agricultura y al desarrollo rural y eso se está cumpliendo, de hecho hay un dato clarísimo que avala este crecimiento, cuando empezamos el volumen de ventas mundiales era de 30 millones de hectólitros, hoy está en 40 millones, es un dato clarísimo de que se abren oportunidades”, manifiesta.

Premio al mejor póster científico

La Sala de Conferencias de la WBWE ha acogido hoy también la entrega del premio al mejor póster científico presentado en The Vine, el espacio patrocinado por la empresa manchega Alvinesa y por la Plataforma Tecnológica del Vino, dedicado a potenciar sinergias entre todos los negocios que surgen en torno a la uva y el vino y que promueve la economía circular dentro del sector del vino, dentro de su concurso The Vine Sciencie Award.

Premio que en esta ocasión ha recaído en una investigación del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación de Madrid en colaboración con Bodegas Matarromera de Valbuena del Duero (Valladolid) que pone en relación el vino con la gastronomía y la salud.

A este concurso han concurrido un total de 10 pósters, entre ellos el elaborado por un grupo de investigadores de la E.T.S.I. Agrónomos y Montes (Cátedra de Química Agrícola) de la Universidad de Castilla-La Mancha: “Vine-shoot chips: a new possibility to improve the wines quality by “googling” into their origin”.