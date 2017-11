Gregorio destaca el papel de las delegaciones del Gobierno "como garantía de la cohesión territorial del Estado"

Martes, 21 noviembre 2017

Gregorio ha basado su intervención en un análisis de la estructura de la administración española y del papel de las delegaciones del Gobierno en la estructura territorial del Estado, ha informado la Delegación en nota de prensa.

"La Constitución, en su artículo 154, prevé la figura del delegado del Gobierno, cuya misión es dirigir la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinación con la administración propia de la Comunidad", ha destacado Gregorio.

Además, ha explicado que "dicha figura nace de la necesidad de establecer un representante del Gobierno de España en cada comunidad autónoma, para hacer cumplir las directrices de éste en el territorio, a través de la Administración General del Estado imbricada en dicha comunidad".

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha destacado la "importancia" de los servicios territoriales que se dividen en integrados y no integrados. Los servicios no integrados dependen del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que operan y son ejemplos de Servicios no integrados, la Agencia Tributaria, que depende directamente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, o el INSS y la Tesorería de la Seguridad Social, que dependen del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Los servicios integrados dependen del delegado del Gobierno, siendo ejemplo de organismos integrados el área de Agricultura (con competencias en materia de sanidad exterior animal) o el área de Sanidad (cuyas competencias son relativas a farmacia), o el área de trabajo, que contiene entre sus competencias el área de extranjería.

El área de Agricultura de cada una de las subdelegaciones del Gobierno se encarga de establecer una certificación de la exportación, reglada, homogénea, participada por veterinarios oficiales y dentro de los cauces legales que permite que las mercancías lleguen a destino con las garantías sanitarias correspondientes.