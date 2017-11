Pedro Pablo Morante: "Cuenca es una ciudad de músicos, y cada vez más"

Miércoles, 22 noviembre 2017

Santa Cecilia, patrona de los músicos

Cuenca | Rafael Torres



¿Qué significa para usted esta festividad?

Pues es el día establecido para celebrar nuestra patrona. Un día para programar actividades musicales, conferencias, conciertos, etc., con un marcado carácter especial.

¿Es Cuenca una ciudad de músicos?

Por supuesto que si. Desde siempre y cada vez más.

Qué han programado en la Escuela de Música para la celebración de este día?

El día de santa Cecilia vamos a realizar varias actividades musicales para toda la comunidad educativa de nuestro centro. De 16’00 a 17’00 horas y de 17’00 a 18’00 horas, haremos una exposición con proyecciones y comentarios sobre diversas obras sinfónicas, de cámara y otros estilos, en la que todos los asistentes (alumnos, padres y todo aquel que quiera venir) participen activamente. Después, a las 18’00 horas, haremos una pequeña merienda (será una chocolatada) ambientada musicalmente, donde alumnos, padres y profesores podamos compartir este momento de relación tan importante en la comunidad educativa. Y finalmente, a las 19’00 horas, ofreceremos un concierto muy especial, formando una gran big-band compuesta por alumnos, profesores del centro, cantantes y otros músicos invitados que pondrá el broche final al día de nuestra patrona.

Háblenos de la escuela que usted dirige. ¿Cuántos alumnos hay matriculados en este curso?

En este curso tenemos matriculados, a día de hoy, 691 alumnos.

Ha incrementado el número de alumnos con respecto a otros años?

Este año tenemos el mismo número de alumnos que el año pasado. Con la incorporación de nuevas especialidades y asignaturas que ya se han propuesto, podríamos superar con creces este número.

¿Qué asignaturas se han propuesto para incorporar a la escuela?

En su momento, propuse varias especialidades para incorporar a la oferta educativa de la escuela, sacar las plazas de diversas especialidades que se imparten y en mi proyecto de dirección, incluyo un apartado dedicado al folclore como asignatura, comenzando con la formación de una rondalla e instrumentos tradicionales de nuestra tierra. Con esta asignatura, se incrementaría mucho la matriculación ya que existe mucha demanda y una gran necesidad de darle a este campo musical una formación reglada.

¿Qué ofertas educativas realiza la escuela?

Como especialidades tenemos teatro, guitarra, violín, viola, violonchelo, piano, flauta travesera, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, acordeón, percusión y también otras asignaturas como banda, orquesta juvenil, orquesta de adultos, big-band, música moderna, música de cámara, coro, escolanía; además de otras asignaturas complementarias.

¿Qué valora usted más de la escuela que dirige?

Lo que más valoro siempre es la formación del alumnado y calidad de enseñanza que ofrecemos. Pero un centro educativo como nuestra escuela, tiene tantas cosas que valorar y realzar que sería injusto no poner en valor la implicación del centro y de toda la comunidad educativa en actividades musicales, conciertos, colaboraciones con diferentes entidades de la ciudad y la participación en eventos relevantes dentro y fuera de Cuenca.

Este es su último año como director de la escuela ¿piensa continuar con esta labor?

Menuda pregunta me hace usted ahora… A ver, en este momento son ya casi cuatro años al frente de la escuela. Han sido muy intensos y se han conseguido muchas cosas en beneficio del alumnado que es lo más importante y todo gracias a un buen proyecto de dirección, al excelente equipo directivo que tengo, al claustro de profesores, a las familias que confían en nosotros y al apoyo total del Ayuntamiento de Cuenca. Todo esto es lo importante. No si yo continuo o no. Eso ya se verá y por supuesto, dependerá de muchas cosas.