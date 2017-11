PP Ciudad Real rechazará las cuentas de la Diputación

Miércoles, 22 noviembre 2017

política

Ciudad Real | El Dia

El portavoz del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Adrián Fernández, ha anunciado que no votarán favorablemente a los presupuestos para 2018 de la institución al considerarlos "improvisados, repartiendo dinero con criterio político y sin dar respuesta a las necesidades de la provincia ni a las demandas de los ciudadanos".

En rueda de prensa, ha señalado que la Intervención de la Institución Provincial "ha denunciado en un informe que se ha convocado la Comisión de Presupuestos sin incluir todos los documentos que deben figurar en el expediente, algo inaudito e inadmisible", ya que, según ha manifestado, "se están vulnerando los derechos fundamentales de los diputados de la oposición", ha informado el PP en nota de prensa.

Adrián Fernández considera que los presupuestos de la Diputación "tienen que perseguir unos objetivos claros pero el único propósito de los mismos es incrementar en un millón de euros las subvenciones nominativas, subvenciones que se reparten con criterios políticos".

Y es que, según ha recordado, los presupuestos de 2018 son "un corta y pega" de los de 2017 y el millón de euros de diferencia respecto al anterior "va directamente al capítulo de subvenciones nominativas".

Además, el portavoz ha recordado que el 95% del presupuesto de la Diputación "viene directamente del Gobierno de Mariano Rajoy", por lo que no entiende que José Manuel Caballero "se atreva a pedir aún más dinero al Gobierno de España y que no pida ni un céntimo al Gobierno de Emiliano García-Page y Podemos, que no pone absolutamente nada".

TRES OBJETIVOS DEL PP

Fernández ha recordado que el Grupo Popular persigue "tres objetivos básicos" para atender las necesidades de la provincia, como son "crear empleo estable y de calidad, generar riqueza y fijar población".

Para ello, se propone recuperar el plan de empleo propio de la Diputación y crear un plan de empleo para empresas, autónomos y emprendedores.

Además, ha reclamado un Plan de Carreteras y un plan propio de caminos. "No se pueden presentar unas previsiones a cuatro años y, cada año, ver cómo se modifican sistemáticamente los criterios decepcionando y engañando así a los ciudadanos".

En materia de empleo, ha lamentado "que se haya abandonado a los empresarios y autónomos, los que de verdad crean empleo en la provincia".

Por otro lado, ha subrayado que las iniciativas culturales "no satisfacen las demandas de los municipios y no se ayuda a mejorar la accesibilidad en los pequeños y medianos municipios".

Además, ha propuesto que la promoción económica se extienda también al queso manchego, a los productos navideños, a los productos agrícolas (berenjenas, melón, cebolla o judías, por ejemplo), al aceite, las conservas o al cordero, y que este apoyo no se limite exclusivamente a la Feria de los Sabores.