CCOO asegura que existe una "flagrante discriminación" en el mercado laboral y la sociedad

Miércoles, 22 noviembre 2017

Igualdad

REGIÓN | ELDIAdigital

CCOO ha exigido que "todas" las empresas, no solo las de más de 250 trabajadores y trabajadoras que son las que por ley están obligadas a hacerlo, elaboren planes de igualdad a fin de erradicar la "flagrante desigualdad y discriminación" que entre mujeres y hombres sigue existiendo en la sociedad y en el mundo laboral.

Esta ha sido una de las peticiones que la secretaria regional de Mujer e Igualdad de CCOO CLM, Rosario Martínez, y el secretario general de CCOO de Ciudad Real, José Manuel Muñoz, han realizado durante la presentación en rueda de prensa de sendas campañas puestas en marcha por el sindicato en materia de igualdad y contra la violencia machista.

Según ha informado en nota de prensa el sindicato, han recordado que hace unas semanas pusieron en marcha la 'Campaña formativa en igualdad' dirigida a los representantes legales de los trabajadores, especialmente a quienes están en las mesas de negociación, con el objetivo de avanzar en la consecución de una igualdad real y efectiva en el seno de las empresas.

"Para que los convenios colectivos que se negocian, los planes de igualdad y los protocolos de actuación protejan de manera más efectiva a las trabajadoras y trabajadores, es fundamental una buena formación de quienes están en las mesas de negociación", ha señalado Martínez.

En el marco de esta campaña formativa, el próximo miércoles 29 de noviembre, CCOO de Castilla-La Mancha, a través del Aula de Estudios Laborales y de Seguridad Social UCLM-CCOO, va a impartir en Ciudad Real, en la Facultad de Letras, el curso 'Planes de igualdad como obligación empresarial'. En Cuenca será el 12 de diciembre, y en Albacete y en Toledo el 12 de enero.

GUÍA SOBRE PLANES DE IGUALDAD

Asimismo, CCOO ha editado una guía práctica sobre planes de igualdad en las empresas, que ha sido elaborada por Mª José Romero, decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la UCLM en Albacete.

Para CCOO es una prioridad romper con las brechas de género, entre ellas la brecha salarial que es del 29%, y con la precariedad laboral.

Precisamente esta discriminación que sufren las mujeres con respecto de los hombres es una forma de violencia en el trabajo, ha manifestado Martínez.

"Hay empresas que en las entrevistas de trabajo preguntan a las mujeres sí están casadas o tienen hijos --algo que a los hombres no--, o bien directamente prefieren no contratar a mujeres que están en una determinada edad; así como la existencia de mayores complementos para los varones dentro de una misma categoría (con una diferencia de hasta más de 500 euros). Una violencia en el ámbito laboral que en muchos casos no se denuncia", ha condenado.