El Quijote Futsal logró otra victoria frente al Robledo FS

Jueves, 23 noviembre 2017

Polideportivo: Fútbol Sala

DEPORTES | El Día 08:20 |

Lorenzo Villajos con la única baja de Ramón Lopez por lesion, y esta vez sin ningun juvenil convocado, salía al campo con Ruben Alises en portería, Pérez, Antonio, Joel y Alvaro. El partido comenzaba bien para los nuestro cuando enseguida llegaba la primera ocasión a pies de Rubén Pérez que despejaba el portero. Parecía que nuestros quijotes salían bastante concentrados al partido. Seguidamente Antonio y Joel la tenían pero el portero rival respondía con un gran acierto en lo que de nuevo parecía que nos costaría meter el primer gol. Tras una estrategia de banda nuestros quijotes tenían la mas clara del partido hasta ahora pero una vez mas no subía el gol al marcador.

El equipo rival que solo contaba con 7 jugadores de campo aprovechaba cualquier ocasión para arañar segundos y coger aire. Nuestros quijotes empezaban a precipitarse y descentrarse, cosa que el rival aprovecho para adelantar líneas y hacernos sufrir con ocasiones muy claras que Rubén Alises desbarataba con magníficas paradas incluso a bocajarro. La caraja de nuestros quijotes era clara y gracias a Rubén Alises llegábamos con el 0 0 al marcador.

Comenzaba la segunda parte y parecía que nuestros quijotes seguían fuera del partido y El Robleda en apenas unos minutos se ponía 0 2 mandando en el marcador tras dos contraataques que lograban batir a Javi. Lorenzo Villajos sin dudarlo ponía a Antonio la camiseta de portero jugador y El Quijote salía de 5. Tras varias jugadas haciéndolo bien y con el rival amenazando con tiros lejanos aprovechando nuestro riesgo, Rubén Pérez recibía un pase profundo al segundo palo que empujaba al fondo de la red estrenando el marcador local poniendo el 1 2 en el marcador. Tras el gol El Robledo pedía tiempo muerto el cual Lorenzo Villajos aprovechaba para cambiar la forma del portero jugador, cosa que fue un acierto porque Pochete aprovechaba el bloqueo de Lean para sacar un disparo teledirigido a la escuadra y poner el 2 2 en el marcador. Lorenzo Villajos no se conformaba con el empate y ordenaba a sus chicos seguir jugando de cinco.

Este gran gesto de valientes le fue premiado con un gol de jugada casi idéntica al segundo y siendo el mismo protagonista, Pochete, que subía el 3 2 al marcador. Ahora si, El Robledo quería el balón y nuestros quijotes esperaban en zona a que llegase el final del partido, cuando El Robledo cometía su sexta falta la cual mediante Joel no conseguíamos rematar el partido. Aun así nuestros quijotes no querían que se escapase ningun punto del pabellón de la Av del Sur y defendían con todo hasta llegar al final del partido. Nueva victoria de nuestros quijotes los cuales ya suman 6 puntos y que pese a no hacer buen partido remaron para conseguir la victoria. Gracias a la afición que nos apoyo este domingo y toca seguir trabajando como hasta ahora. Esta semana visitaremos a un rival de los mejores de la categoría como es Villahermosa donde intentaremos sumar de nuevo.