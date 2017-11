Acto comarcal contra la violencia hacia las mujeres en Puebla de Don Rodrigo

Jueves, 23 noviembre 2017

provincia

Ciudad Real | El Dia

Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) acogió la celebración de un acto comarcal conmemorativo del Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, organizado por el Centro de la Mujer Entreparques de Horcajo de los Montes, en colaboración con el Ayuntamiento y las asociaciones de la localidad.

El alcalde Venancio Rincón dio la bienvenida a este acto comarcal, agradeciendo a las decenas de mujeres su presencia en el mismo, indicando la apuesta del equipo de gobierno municipal contra todo tipo de violencia.

El presidente de Entreparques, Luis Alberto Lara, habló del compromiso que la Asociación tiene con la igualdad lo que se plasma en diferentes actuaciones como la puesta en marcha de un Plan de Igualdad comarcal, la firma del convenio con el Instituto de la Mujer por una sociedad libre de violencia de género o el programa de igualdad y lucha contra la violencia de género en centros escolares que se pondrá en marcha en breve. Igualmente remarcó la importancia de la figura de la mujer en el problema del despoblamiento de nuestros pueblos.

Carmen Pimienta, directora provincial del Instituto de la Mujer, habló de la razón de ser de las celebraciones como la de hoy, de las 44 mujeres y 8 menores que han muerto asesinados en lo que va de año por violencia machista. Comentó que “la violencia machista es un delito y no un asunto privado lo que nos obliga a denunciar”, al tiempo que animaba a todas las presentes “a no mirar para otro lado ante un caso de violencia de género y a no poner barreras en la educación a las niñas, para que puedan aspirar a ser lo que ellas quieran sin condicionantes”.

Igualmente se refirió al trabajo que se lleva a cabo desde los 84 centros de la mujer que gestiona el Instituto de la Mujer a nivel regional, agradeciendo el trabajo de los y las profesionales que trabajan en ellos.

Unas cuarenta mujeres participaron en este acto de sensibilización y denuncia sobre esta realidad. Recordar que, según un informe internacional de la ONU, la violencia contra la mujer es la forma más extrema de discriminación y, en los casos más graves, esa violencia puede provocar la muerte. Según este informe, referido a 87 países y recolectados entre 2005 y 2016, cerca del 20% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad dijeron que habían experimentado violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas.

Dos centros de referencia comarcal

El territorio de Entreparques Cabañeros-Montes Norte cuenta con dos Centros de la Mujer en Malagón y Horcajo de los Montes, subvencionados por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que se desplazan diariamente para dar servicio a todos los pueblos de la comarca. El Centro de la Mujer de Malagón, abarca a 13 municipios (con 21 pedanías), cuenta con personal que asesora sobre temas sociales, psicológicos, jurídicos y de empleo y empresas, y presta servicio a una población cercana a los 26.500 habitantes

El Centro de la Mujer de Horcajo de los Montes ofrece asesoría jurídica y psicológica, siendo su ámbito de actuación 10 municipios y 11 pedanías, con una población de casi 6.700 habitantes.