Cara y cruz para los canteranos del Soliss FS Talavera en la Liga Regional

Viernes, 24 noviembre 2017

Polideportivo: Fútbol Sala

DEPORTES | El Día 08:05 |



Cara y Cruz para los equipos de la Academia del Soliss Fútbol Sala Talavera que participan en la Liga Regional de Castilla-La Mancha y que durante este pasado fin de semana, con motivo de la quinta jornada de competición, visitaban la localidad de Moral de Calatrava para verse las caras con el Aceites Moral Oro Fútbol Sala.

El Soliss Fútbol Sala Talavera Infantil se llevó el partido ante Moral Fútbol Sala por un marcador de 1-4 merced a una segunda parte firme tras una primera mitad en la que los chicos de Álvaro Fernández estuvieron irregulares y vulnerable en defensa.

Pronto se adelantaban los talaveranos en una acción individual de Dani para, apenas dos minutos después, ser empatados por una falta de los locales que se colaba en la escuadra y que sería anotada por Manuel.

Los talaveranos llevaron el ritmo del partido, un ritmo que no fue constante, sino trabado y con muchas imprecisiones. Les costó entrar a los visitantes que no conseguían llegar con claridad y ritmo a la meta rival.

Fue la estrategia la que dio el 1-2 a los cerámicos por medio de Francesco que remataba una gran acción de pizarra en saque de banda. Los talaveranos acabaron la primera parte con unas horribles sensaciones. Y es que su rival consiguió encerrarlos y avasallar la meta que durante la primera parte defendió Ángel. Comenzaba la segunda parte y la cosa cambiaba. Talavera ahora sí metía ritmo y ahora sí pisaba el acelerador. Las ocasiones se acumulaban en la meta local, pero los postes y el meta rival evitaban el gol.

No obstante, El Soliss FS Talavera atizaba casi de forma consecutiva. Primero Francesco en una preciosa acción colectiva a un toque culminaba al segundo palo. Allí culminaba también Gabri el cuarto tanto y cerámicos se distanciaban. Un amago de asomo a la meta de Iker por parte de Moral fue de lo poco que concedieron los de Talavera de la Reina en la segunda parte, que hasta el final, tuvo un aluvión de ocasiones para ampliar diferencias. No estuvo acertado el equipo visitante que, no obstante, se llevó el partido y con nueve puntos se coloca segundo, a uno de líder Moprisala.

Una mala primera mitad condena al Soliss FS Talavera Cadete a la derrota en Moral

Derrota justa del equipo Cadete de Soliss Fútbol Sala Talavera tras una pésima primera parte en la cual tiró todas sus posibilidades ante un Moral Fútbol Sala que se llevó los tres puntos merced al resultado final de 9-2.

Los talaveranos empezaron dominando y asediando la meta rival en busca del tanto inicial, pero los palos repelían dicha ventaja. El conjunto moraleño, mucho más sólido en ataque y defensa, iba a pasar de los avisos para directamente atizar a los talaveranos.

Dos zarpazos casi consecutivos tras un desajuste defensivo y una pérdida en la línea defensiva. Así Talavera regalaba dos tantos con mucho por jugarse. Ni el tiempo muerto despertaba a los talaveranos que tras otras dos pérdidas se iban hasta el 4-0 y un mundo por jugarse. De cinco se pusieron los visitantes y el partido comenzó a irle mejor. Se sucedían las ocasiones y al final era Álvaro quien ponía la esperanza en forma de 4-1. El aluvión de ocasiones seguía pero Moral iba a golpear y esta vez muy duro tras otra pérdida y un 5-1 justo antes del descanso.

Siguió de cinco el Soliss FS Talavera en la segunda parte y Mario Plaza volvía a recortar poniendo el 5-2. El partido de nuevo hacía amagos de abrirse pero el conjunto local lo volvía a cerrar. Dos pérdidas en el juego de cinco talaverano hasta el 7-2 y el decir adiós a estos tres puntos. Alternando portero-jugador y juego de cuatro buscaban los de Talavera de la Reina arreglar su imagen, pero la cosa no mejoró, sino empeoró para irse hasta el 9-2. Duro y merecido correctivo a un Talavera que ve cortada su racha de tres victorias consecutivas.