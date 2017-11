IU y PCAS presentan 107 enmiendas que aumentarían en 105 millones los Presupuestos

Jueves, 23 noviembre 2017

Región

REGIÓN | El Día

El líder de IU ha informado en rueda de prensa que "con un 20 por ciento de desempleo y una tasa de pobreza del 40 por ciento los mismos presupuestos que se presentaron en 2017, 2016 y 2015 no son la solución para Castilla-La Mancha".

Para Crespo, las partidas "que crean región y crean empleo no aumentan, no se recuperan rutas gratuitas o la gratuidad de libros, pues sólo se parchea la situación". De igual modo ha criticado que el empleo que oferta el Gobierno regional con los planes de empleo "hay que llamarlo de emergencia social porque 700 euros mensuales no es empleo".

Ha añadido además que "las privatizaciones no se revierten, ya que lo que privatizó María Dolores de Cospedal sigue privatizado y ese beneficio de las empresas privadas se está detrayendo de desarrollar la región".

Por su parte, Pedro Manuel Soriano ha aseverado que durante este año "se han destinado 700.000 euros para toda la región en energías alternativas", esto significa que "se han dado 15 ó 20 ayudas en total".

Una de las enmiendas presentadas ha sido para la lucha contra la despoblación de Castilla-La Mancha. Para Soriano, "se propone que antes de hacer inversiones se haga un mapa comarcal, para saber las necesidades de cada comarca". En este sentido, a preguntas de los medios, Crespo ha señalado que este asunto "no es llegar y prometer planes, de un lado a otro, como hace Emiliano García-Page, sino que hay que hacer un estudio serio".

Con respecto al apoyo de Podemos a estos presupuestos, el líder de IU ha afirmado que "el Podemos que se presentó a las elecciones no es el que está actualmente en el Gobierno". Así, y tras defender que a IU "no le gusta que Podemos apoye estos presupuestos", ha concluido pidiendo que la formación morada "trate con cariño estas enmiendas".