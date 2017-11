La Asociación Down Talavera recibe 5.000 euros de la Diputación

Jueves, 23 noviembre 2017

Sociedad

Toledo | El Día

La Diputación de Toledo ha firmado un convenio de colaboración en virtud del cual destinará 5.000 euros a la Asociación Down Talavera para el proyecto 'Desarrollo del lenguaje y comunicación de la persona con síndrome de Down y discapacidad intelectual', una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, así como de sus familias.