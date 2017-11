La VI Carrera Popular Laguna de Pétrola congregará a más de 500 atletas

Viernes, 24 noviembre 2017

Más de 500 atletas tomarán parte en la VI Carrera Popular Laguna de Pétrola, cuadragésimo quinta prueba puntuable para el XVII Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputación de Albacete, un calendario que alberga 48 carreras a lo largo de todo el año. Después de Pétrola, quedarán tres carreras para finalizar el Circuito: Alcalá del Júcar (sábado 2 de diciembre), El Bonillo (domingo 10 de diciembre) y Navas de Jorquera (sábado 16 de diciembre).

La carrera comenzará a partir de las 16:30 horas del próximo sábado 25 de noviembre, con salida y meta en la Avenida de la Constitución. Los atletas deberán recorrer un trazado 11.100 metros de recorrido, de los cuáles 10.200 se realizarán por caminos de tierra alrededor de la archiconocida Laguna de Pétrola, refugio de multitud de aves acuáticas donde destacan los flamencos, ánades, malvasías, avocetas, chorlitejos y carrizales de agua. La recogida de dorsales se podrá realizar desde las 15:00 horas en la Casa de cultura, junto a los arcos de salida y meta. Los servicios de vestuarios, aseos y duchas se encontrarán en el Campo de fútbol, muy cerca del eje de la prueba. Los avituallamientos se encontrarán en los puntos kilométricos 3 y 7, además del aperitivo final en meta para recuperar fuerzas. El cierre de control se ejecutará a las 18:00 horas.

El recorrido apenas ofrece dificultades orográficas y conducirá a los atletas por una pista de tierra en dirección a la Balsa de los Chopos y La Galana. Más tarde llegará el punto más elevado del trazado, desde donde se puede divisar el núcleo urbano de Pétrola detrás de la masa de agua que conforma la Laguna. Después, descenso hasta la Noria de La Galana y ligero ascenso hacia Los Castellares antes de emprender un continuado descenso hasta la meta. Los tres primeros corredores en meta recibirán un trofeo, así como los tres primeros atletas locales. También habrá un obsequio al primero de todas las categorías, es decir, al campeón de promesas, sénior, veteranos +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70 y +75 años. El equipo más numeroso en el arco de meta recibirá un jamón, siempre que aporte un mínimo de 15 corredores.

Los vencedores en las cinco ediciones precedentes fueron Severino Felipe (C. A. Albacete-Diputación), Arturo Quijada (C. A. Albacete-Diputación) en dos ocasiones y José González Cuenca (Escuela del Corredor Almansa) en otras dos. En categoría femenina, las vencedoras fueron Pilar Igarza (Bicis Rumbo-Evasión Running), Mª Elena Ruiz Nieva (Independiente), Ana Belén Garrigós (C. A. Chinchilla), Mª Ángeles Magán (C. A. Albacete-Diputación) y Laura Villar Palacios (C. A. Albacete-Diputación).

Con todo decidido en la clasificación general femenina del Circuito de Diputación, donde las tres primeras plazas ya están confirmadas para Laura Villar, Eva Moreno y Sandra Ruiz, la emoción se centra ahora en conocer la posición final del podium para los hombres. Diego López tiene todo a su favor para ser el ganador, mientras que los dos puestos restantes en el podium se los disputan Antonio Briz, Juan Antonio Herreros y Pedro Amores.