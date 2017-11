El PP denuncia graves deficiencias en dos centros escolares de Puertollano

Viernes, 24 noviembre 2017

En rueda de prensa, Luna ha hecho un análisis “exhaustivo” de la problemática del centro Gonzalo de Berceo recordando que, por su estructura, tanto las aulas como los despachos sufren temperatura muy bajas e “incómodas” en periodo escolar al estar abiertas a la calle.





Las instalaciones eléctricas son “antiguas”, lo que provoca apagones “que influyen en la educación y en el proceso administrativo, perdiéndose muchos trabajos”. Además, Luna ha remarcado que desde el Consejo Escolar, la Asociación de Padres y Madres del Gonzalo de Berceo y la propia directiva se han emitido quejas al Ayuntamiento, que fue el que aconsejó remodelar las instalaciones y elaboró un proyecto que data del 2010 a través de los ingenieros municipales y que asciende a 99.457 euros, y del que nunca nada más se supo. Estas deficiencias han sido incluidas como propuestas de enmiendas a los presupuestos de Castilla-La Mancha y, según Luna, el PP “solo ha rescatado un proyecto que el PSOE había dejado olvidado en un cajón”, demostrando además que los socialistas “no conocen la realidad de estas instalaciones”.





Por su parte, la portavoz del Grupo Popular ha informado sobre las “quejas” presentadas por el AMPA del colegio Ramón y Cajal y por el equipo directivo, que están “enfadados con los políticos porque no se solucionan los graves problemas del centro”, más en concreto con el equipo de Gobierno y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.





Según ha indicado, el problema es eléctrico y lo vienen sufriendo desde hace alrededor de mes y medio, de manera que se producen cortes de luz continuos a causa del nuevo contador, ocasionando que no se puedan dar clases con pizarras digitales, pérdida de información al no funcionar los ordenadores, fotocopiadora inutilizada, caldera cortada e incluso falta de visibilidad en la pizarra al tener las aulas poca luz. Por todo ello, el equipo directivo del centro, ha intentado solucionar el problema por todos los cauces posibles, y hasta ahora no lo ha conseguido.



No obstante, desde el PP han querido tenderles la mano para solventar todos los problemas educativos que acontecen en la ciudad y recordaban que las AMPAS de Puertollano mantuvieron una reunión con la Federación de AMPAS de Ciudad Real y el concejal de Infancia y Juventud, y lamentan que el equipo de Gobierno socialista “no pida a la Junta de Comunidades que solucione esos problemas de manera prioritaria”.



En relación a estas dos propuestas de enmiendas, Luna ha indicado que el Partido Popular sí conoce la realidad de Puertollano”, que por ende no es la misma que la del equipo de Gobierno de la localidad, y ha subrayado que las nueve propuestas de enmiendas parciales que se han presentado a los presupuestos regionales “son el claro reflejo de las necesidades de Puertollano, y han sido elaboradas por los populares atendiendo a las necesidades que se han recogido de los distintos colectivos puertollanenses.





Además, ha recordado que las enmiendas reflejan instalaciones como el nuevo hospital para Puertollano, la nueva Escuela Oficial de Idiomas, el acondicionamiento del Centro de Adultos, la solicitud de un Centro Regional de Cultura en la ciudad, impulsar el Palacio de Congresos y actuaciones en la piscina María Luisa Cabañero y el Centro de Raquetas La Mina, respondiendo así al portavoz socialista, que se preguntaba por qué solo se habla del colegio Gonzalo de Berceo, de cuya directiva forma parte el presidente, y del Conservatorio de Danza José Granero, en el que la portavoz del PP, María Antonia Berlanga, ejerce la representación municipal en el Consejo Escolar.