Carrera solidaria, charlas y dibujos, ente las actividades de la Semana de la Infancia en Iniesta

Con el objetivo de fomentar la fraternidad entre los niños, niñas y adolescentes, el Ayuntamiento de Iniesta a través de los Servicios Sociales y en colaboración con las AMPAS y centros educativos, ha organizado una semana cargada de actividades sociales y culturales para promover el bienestar de los niños, entre ellas, una carrera solidaria en el colegio María Jover con la que han recaudado 240 euros para la organización Save The Children. Carrera a la que se sumaron los más pequeños de la escuela infantil ‘La Perlica’.

Fue el 20 de noviembre de 1959 cuando la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Sin embargo, no tenía carácter vinculante y no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Así pues, tras años de negociaciones, el 20 de noviembre de 1989 se acordó el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países firmantes. Hoy en día, es uno de los tratados más ratificados de la historia.

También en el María Jover los Servicios Sociales organizaron una charla sobre adicción al móvil, la cual estuvo dirigida a los padres y madres de los más de 400 alumnos. Juan Lázaro, psicólogo experto en adicción al juego, Presidente de la Asociación de Expertos en Comunicación No Verbal, Psicoterapeuta en Psicólogos Sin Fronteras y docente e investigador en la Universidad de Valencia, habló sobre los peligros que extraña la adicción al móvil en menores; habló sobre la nomofobia (miedo irracional a salir de casa sin el móvil), sobre el grooming (engaños pederastas), el sexting (envío de imágenes de contenido sexual), etc. El psicólogo pasó un test validado para toda España en su unidad de trabajo de la Universidad y aconsejó a los padres y madres presentes sobre cómo manejar la situación en casa con sus hijos. Recordó también que los menores no pueden poseer móviles y que, por tanto, los niños deben de ser conscientes que cuando se les compra un terminal es un préstamo que los padres le hacen.

Por su parte, en el IES Cañada de la Encina varios alumnos leyeron un manifiesto a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pintaron con sus manos un mural y dejaron sus frases de apoyo escritas en otro. Para el AMPA del Cañada de la Encina, Juan Lázaro ofreció otra conferencia, en esta ocasión sobre adicción a las apuestas y a los juegos de azar, un problema silencioso que no se ve hasta que la adicción se ha convertido en ludopatía y que afecta al 4% de los adolescentes, mientras que en los adultos la cifra no llega al 1%. El experto explicó cómo el perfil de jugador ha cambiado, hasta hace unos años el ludópata era un hombre de mediana edad. Sin embargo, esas personas han envejecido y no ha habido una renovación generacional. Por ello, según el psicólogo, las casas de juego, tanto físicas como online, están centrando sus esfuerzos en los más pequeños, los cuales se las ingenian para conseguir los datos de la tarjeta bancaria y DNI de los padres para poder jugar.

Lázaro habló de manera anónima sobre casos reales que han tratado para ilustrar su charla y explicó cómo, en un solo mes, había adolescentes que habían llegado a gastar 5.000 euros y cantidades superiores sin que los padres se enterasen y dejaron a la familia en una situación muy precaria. Enseño también un testimonio, de un chico de 20 años, ludópata desde la adolescencia, que contaba que tenía una deuda de 20.000 euros, que dormía en un coche, y que muchos días prefería gastarse el dinero en jugar que en comer. El caso más extremo del que habló, el de un chico que ganó un millón de euros en las apuestas y lo perdió en cinco días. Por todo ello, Lázaro aconsejó a los padres sobre cómo pueden estar atentos a las señales que los adolescentes muestran, ya que cada vez más las casas de apuestas se centran los más pequeños “sin ninguna ética”.

Los Servicios Sociales de Iniesta continuarán sus actividades programas el próximo lunes con una sesión plenaria dirigida a alumnos de quinto de primaria; el 7 de diciembre celebrarán un tornero solidario de fútbol y el día 12 un taller sobre prevención de drogas para adolescentes. También se han organizado un concurso de dibujo, un concurso de citas célebres y un calendario solidario 2018 dirigido a los alumnos del María Jover y de la escuela infantil ‘La Perlica’.

A lo largo de toda esta semana, otras organizaciones que también trabajan con niños, como Ludoteca Municipal ‘La Luna’ y la Biblioteca Pública Municipal, han preparado sus propias actividades con los menores.