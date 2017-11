El FSD Puertollano necesita ganar al At. Mengíbar para apuntar al liderato

Sábado, 25 noviembre 2017

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día 08:00 |

Todo está preparado para que de comienzo una nueva jornada en el Pabellón Antonio Rivilla que poco a poco y con la ayuda de la afición se está convirtiendo en una plaza inexpugnable para los rivales de los rojillos que se están ganando con su buen juego el respeto de sus rivales a lo largo de este primer tercio de temporada.

FSD Puertollano y Mengíbar llegan en una buena dinámica de juego después de que los jienenses derrotaran en el duelo andaluz a UMA Antequera por 3 goles a 2 en un emocionante partido y los rojillos derrotar al Burela por 2 goles a 4 en un gran encuentro donde los manchegos se dejaron todo en la pista para volverse con los tres puntos en juego en el zurrón.

Los rojillos que esperan con ganas que el balón empiece a rodar han continuado trabajando duro para llegar en el mejor estado posible tras una semana complicada por las lesiones que arrastran varios jugadores pero a la que el técnico industrial le ha sacado un gran rendimiento. Pese a todas las adversidades en forma de lesiones y molestias Marlon Velasco sigue fiel a su estilo para llegar en el mejor estado posible al inicio del partido sin dejar nada al azar y a continuado apuntalando su sistema defensivo, perfeccionando su sistema de ataque y las jugadas de estrategia que tan buen resultado está dando estas últimas jornadas a los jugadores manchegos.

El CD AT Mengibar ocupa la 10ª posición con 16 puntos con 5 victorias, 1 empate y 4 derrotas con 31 goles a favor y 33 en contra. Lejos del Pabellón Sebastián Moya Lorca ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas con 13 goles a favor y 17 en contra.

Marlon Velasco, técnico rojillo, decía lo siguiente:" Pese haber hecho un buen inicio de campeonato y competir ante todos y cada uno de los rivales, teníamos la espina clavada de no haber podido ganar a uno de los equipos llamados a estar en la parte alta de la clasificación (Bisontes, FC Barcelona, UMA Antequera), por lo que la victoria en Burela, hace un poco de justicia al esfuerzo y a los méritos realizados en anteriores partidos dónde no obtuvimos recompensa en forma de puntos. Las tres últimas victorias consecutivas nos han fortalecido moralmente y nos han permitido coger cierta distancia respecto a las posiciones de descenso, disfrutando de una posición clasificatoria que no esperábamos de antemano y que entendemos que es circunstancial, pero que en cualquier caso nos hace ver y entender que estamos en el camino correcto para seguir creciendo y mejorando, desde la humildad, teniendo claro quién somos y que objetivo tenemos".

"Tras una semana muy positiva en cuanto al trabajo de pista se refiere, afrontamos el partido con mucho respeto por nuestro adversario pero siendo ambiciosos e inconformistas y con la ilusión y la intención de seguir superando retos, obtener el mayor rendimiento posible y ofrecer respuestas colectivas de forma competitiva a todo lo que pueda suceder durante el transcurso del encuentro", añadió. El partido dará comienzo a las 18,15 h del sábado en el Pabellón Antonio Rivilla y será dirigido por los colegiados Faubell Zaldívar y Lázaro Angulo del colegio aragonés.