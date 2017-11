El PP pide "corregir" los presupuestos con enmiendas parciales y rebaja a 150 millones su petición para la UCLM

"Es nuestra obligación corregir unos presupuestos dañinos, que suponen la traición de Page y Podemos", ha dicho Velázquez en rueda de prensa, quien ha lamentado que el Proyecto de Ley no contemple inversiones suficientes para "el Hospitalito del Rey o para la retirada del amianto".

Abundando en la infraestructura del Hospitalito del Rey en la capital toledana, ha dicho que la previsión de gasto de 150.000 euros para su reforma y 300.000 para contratación de personal es "claramente insuficiente" para su reapertura "en condiciones de normalidad". "Lo que hace el Gobierno es dar una patada hacia adelante para no abrir el Hospitalito", ha alertado al respecto.

Siguiendo con su repaso por zonas de la región, ha dicho que con estas cuentas "Talavera está abandonada"; en Guadalajara no hay partidas ni para el aparcamiento ni para el hospital; en Ciudad Real no se recoge la autovía con Toledo en su parte autonómica; en Albacete no se reflejan cuantías para el nuevo hospital; y Cuenca "no tiene ninguna partida para ningún municipio".

Velázquez ha dicho que estos presupuestos también han provocado el "hartazgo" de colectivos como el de los agricultores, "que verán descensos de ayudas millonarios"; o extremos como que "no hay ni un sólo euro para un profesional sanitario nuevo".

En materia sanitaria, ha citado cómo el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, gobernado por el socialista y exrival de García-Page por la Secretaría General del PSOE, ha aprobado por unanimidad exigir a la Junta la puestas en marcha del centro de salud de la localidad.

150 MILLONES PARA LA UCLM

También ha hablado Velázquez de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), pidiendo que "cesen los ataques" a la institución académica y criticando que con sus discursos los socialistas quieran demostrar que la universidad "es suya".

"Al menos 150 millones son necesarios para mantener la universidad, y de ahí para arriba. Pero lo que hay no llega a esos 150 millones, por lo que el PSOE y Podemos tienen que cesar en sus ataques y dar a la universidad lo que necesitan para funcionar", ha insistido.

De otro lado, el parlamentario 'popular' ha puesto el acento en recalcar que Castilla-La Mancha es de las regiones que más dinero ha recabado del Fondo de Liquidez Autonómica con un total de 1.846 millones de euros, por lo que ha pedido al Gobierno no arrogarse méritos como el pronto pago a los proveedores, ya que si se puede llevar a cabo es "gracias al Gobierno de la nación".