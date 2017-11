La Policía Local de Albacete participa ‘‘Campaña especial sobre Control de Transporte Escolar’

Viernes, 24 noviembre 2017

dgt

Albacete | ELDIAdigital.es

En esta ocasión participará en la Campaña dedicada al control del Transporte Escolar, que se desarrollará desde el 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre, con el objetivo común de incrementar la seguridad vial y reducir la siniestralidad, a pesar de estar considerado un medio de transporte seguro.



Cada día, 230.000 alumnos utilizan en toda España el autobús escolar para ir al colegio y volver a casa, cifras recientes de siniestralidad vial, muestran que el año pasado no se produjo ninguna víctima mortal entre los usuarios de este tipo de vehículos, no obstante este tipo de transporte, muy sensible a los accidentes por la trascendencia que tienen y por la edad de los afectados, goza de una seguridad mayor que otros medios.



Para conservar el actual nivel se desarrollan campañas que ayuden a concienciar y mantengan la alerta tanto a usuarios como a conductores, padres y colegios. Algunas recomendaciones dirigidas a los usuarios son, no pararse nunca detrás del autobús, esperar la señal del conductor y cruzar siempre al menos tres metros por delante, dentro del autobús, mantenerse sentado y con el cinturón puesto, si éste lo lleva instalado, no correr al llegar al autobús, ni al salir y obedecer al conductor y al monitor.



La Policía Local realizará inspecciones sobre los requisitos que deben cumplir todos los vehículos dedicados al transporte escolar recogidos en el RD 443/2001 de 27 de abril sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.