C-LM promocionará el turismo etnológico con 60.000 euros en 2018

Viernes, 24 noviembre 2017

economía

REGIÓN | El Dia

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha previsto en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2018 una cuantía de 60.000 euros para fomentar el turismo etnológico en la región, así como también financiará los 12.000 euros que han de aportar las Denominaciones de Origen (DO) para adherirse a las 'Rutas del Vino de España'.

Así lo ha manifestado este viernes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde ha firmado un convenio con la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas (Acevin) para promocionar las Rutas del Vino, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

Tras la rúbrica de este acuerdo, que ha sellado con la presidenta de Acevin, Rosa Melchor --también alcaldesa de este municipio--, Franco ha señalado que de las 200 bodegas visitables de la región --que cuenta con un total de 600 bodegas-- son "susceptibles de incorporarse en paquetes y rutas turísticas como una oferta diferenciadora y única".

CONVENIO CON ACEVIN

"Un acuerdo bonito desde todas las perspectivas, que supone el arranque definitivo de un proyecto en el que venimos trabajando los últimos meses", ha apuntado Franco, que ha recordado que el sector agroalimentario representa "el 6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha", ya que aglutina a cerca de 123.000 explotaciones agrarias y da trabajo a unas 61.500 familias.

El objeto del convenio rubricado hoy en Alcázar pasa por la colaboración entre la Fundación Impulsa y Acevin, para fomentar conjuntamente el desarrollo y promoción turística de las Rutas del Vino vinculadas a las Denominaciones de Origen (DO) vitivinícolas de Castilla-La Mancha conforme al modelo de calidad y gestión turística del Club de Producto 'Rutas del Vino de España'.

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha creemos que la forma más idónea de llevar a cabo este proyecto es mediante la colaboración público-privada, con un carácter abierto, donde las DO, pagos e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) establezcan sus rutas de enoturismo, bajo un paraguas conjunto, una marca de Castilla-La Mancha, auspiciada por el Ejecutivo regional", ha subrayado Patricia Franco.

Por el momento, son tres las DO interesadas en constituirse como 'Rutas del Vino de España' este 2017 que son La Mancha, La Manchuela y Valdepeñas, que se sumarán a la de Jumilla que ya forma parte del proyecto.

"NO PODÍA ENTENDERLO"

Por su parte, la alcaldesa de Alcázar de San Juan ha manifestado que "no podía entender" que en el mapa nacional de rutas del vino no existiera ninguna en Castilla La Mancha, siendo esta región "el mayor viñedo del mundo". Por ello, ha agradecido "la implicación" del Gobierno regional en poner en marcha "una sólida red de rutas del vino" gracias a las DO a Mancha, Almansa, Jumilla, Méntrida, Mondéjar, Manchuela, Ribera del Júcar, Uclés y Valdepeñas a la cabeza.

De esta manera, la financiación de la Junta se materializará con el pago de la cuota de adhesión a las Rutas del Vino de España --12.000 euros por ruta-., para que esto "no suponga un impedimento a aquellos destinos, vinculados al ámbito territorial de las D.O., que puedan estar interesados en formar parte de la red para promocionar sus vinos y la riqueza patrimonial de sus territorios", según ha informado el Ayuntamiento del municipio ciudadrealeño en una nota de prensa.