Sigüenza manifiesta su repulsa contra la violencia de género

24 noviembre 2017

Sociedad

Guadalajara

En 1999, Naciones Unidas consolida oficialmente el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, como símbolo y recordatorio para luchar contra esta lacra social. “Este año en Sigüenza nos reunimos el día 24 de noviembre, para favorecer la participación de aquellas personas que tienen el poder de sentar las bases para el cambio: la juventud. En una Ciudad Amiga de la Infancia como es la nuestra, no podemos olvidar que este año, además de las 50 mujeres asesinadas, han resultado muertos 6 menores como consecuencia de la violencia de género, y 23 han quedado huérfanos, lo que supone un notable incremento con respecto al año pasado. Debemos, más que nunca, seguir luchando contra esta lacra. Por ello, bajo el lema 'Ponle fin para tener un principio', juntos y juntas contra el machismo, incidimos en la importancia de implicar a toda la sociedad en la eliminación de la violencia contra las mujeres”, ha dicho la concejala.

Charo Toro ha subrayado que “estamos aquí para condenar a quienes ejercen la violencia de género”, y ha recordado la importancia de identificar, denunciar y no ser cómplices como sociedad de este problema. En este sentido, ha dicho que “las políticas de igualdad de las Administraciones Públicas diseñan los caminos para avanzar, pero sólo la educación en valores de igualdad hará que lleguemos a ser una sociedad libre”.

Para terminar su intervención, ha dado las gracias a los presentes “por estar hoy aquí manifestando públicamente un rotundo no a la violencia de género, sobre todo a los Centros Educativos Instituto Martín Vázquez de Arce y Colegio Sagrada Familia, que han hecho el esfuerzo de recoger por escrito sus pensamientos y transmitirnos esperanza”, terminó.

A continuación, han sido los jóvenes quienes han transmitido su propio mensaje contra la violencia de género. Elena Bardisa, alumna de la SAFA, ha dicho que “Naciones Unidas definió en 1980 la violencia contra la mujer como el crimen encubierto más frecuente del mundo. Un drama que no es un fenómeno lejano. Frente a esa realidad, debemos actuar para acabar con esa lacra. Afortunadamente, vamos avanzando en esta lucha. La sociedad está cambiando. Las mujeres víctimas de maltrato, cada vez más, están adquiriendo consciencia del apoyo con el que cuentan. Pero hay que seguir trabajando. Todavía sigue siendo necesario el compromiso de todos. Nuestro compromiso. Nuestra denuncia, individual y colectiva, del maltrato, la discriminación y la desigualdad. Siguen siendo necesarios días como hoy, en el que todos juntemos nuestras voces para denunciar y condenar la violencia que aún hoy se sigue ejerciendo contra la mujer.

También Marcos Caballero, igualmente alumno de la SAFA, transmitió el mensaje de sus compañeros: “Los alumnos de 3º ESO PMAR del Colegio Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza queremos mostrar nuestro rechazo a la violencia de género contra la mujer y mandar el siguiente mensaje: No estás sola. No lo aguantes, reacciona. Si tienes miedo, no te calles, denúncialo. Cuando seas consciente, no esperes, ¡pide ayuda! Sé valiente. La violencia no es amor, encontrarás a alguien mejor”. También los alumnos del Instituto Vázquez de Arce han leído su mensaje. Para finalizar el acto, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de violencia de género para reflexionar sobre las cuestiones planteadas por el periodista Iñaki Gabilondo en el video que se ha proyectado, donde nos recuerda que mientras no revisemos la maraña de creencias que tenemos en nuestra mente, avanzaremos como tortugas en el camino hacia la igualdad y la no violencia de género.