Cabañero: "No es tolerable asumir el terrorismo asqueroso y machista de la violencia de género"

Viernes, 24 noviembre 2017

acto institucional

Albacete | ELDIAdigital.es

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, aseguró que no es “tolerable” asumir “un terrorismo asqueroso y machista como es el de la violencia de género”, que se ha cobrado ya 45 víctimas mortales en lo que llevamos de año “y que no son las únicas, porque hay miles de víctimas que son violentadas física, psicológica y sexualmente y esto no se puede tolerar”.