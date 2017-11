El Soliss FS Talavera no se fía del mal momento del Torrejón FS

Sábado, 25 noviembre 2017

Fútbol Sala: Segunda División B

DEPORTES | El Día 09:05 |

Partido engañoso es el que se presenta para la tarde de este sábado 25 de noviembre. Y es que a eso de las 18:30 horas visita el Pabellón ‘Primero de Mayo’ de Talavera de la Reina el Torrejón Sala para verse las caras ante el actual líder de este Grupo IV de Segunda División ‘B’, el Soliss Fútbol Sala Talavera. Los números dicen que los de Adrián Martiño están 19 puntos por debajo de la general con respecto a los de Raúl Aceña, que han perdido hasta la fecha más partidos de los que han vencido (cinco por cuatro) y que cierto es que, ahora mismo, están más cerca de luchar por el descenso que por pelear por cotas mayores como es la Copa del Rey o incluso esa primera posición que da acceso al playoff de ascenso.

Sin embargo analizando el nivel de su plantilla parece tremendamente anómala su situación, máxime para un equipo que antes de arrancar la temporada y seguramente para muchos de los conocedores de la categoría era uno de los candidatos a pelear por esas ‘cotas mayores’, las cuales de momento las tienen un poquito lejos. Y es que a su proyecto de futbolistas de cantera se les incorporaban este curso contrastados jugadores de categorías superiores. En la portería firmaban a Chema Mella, canterano del FC Barcelona y ex compañero en Santiago Futsal de Víctor López. Junto a este llegaba todo un clásico como Enrique Sedano ‘Kikillo’ (ex de Valdepeñas), como también lo hacían Adrián Larios e Iván Hernández (ambos, ex de Rivas).

Por lo tanto se trata de un rival ‘dormido’ que en algún momento tendrá que espabilar y desde el conjunto cerámico se esperan que no sea en esta jornada cuando se produzca su despertar. Los talaveranos vienen de un duro duelo la pasada jornada ante ADAE Simancas y tratarán de tener un partido ‘tranquilo’ como locales en el Primero de Mayo, algo que de momento parece que se les resiste. Precisamente por este último precedente y por la entidad del rival del sábado desde el conjunto cerámico se ha hecho hincapié a lo largo de la semana de que deben salir a pista concentrados al cien por cien para poder sacar la cita adelante y de esta manera buscar una nueva victoria en su casillero, lo que les permitiría seguir viento en popa en busca de su objetivo final.

De cara a este choque hay varios jugadores que serán duda. Fer, por ejemplo, no pudo actuar en la cita en tierras madrileñas por arrastrar molestias musculares, Jesús Jiménez participaría con molestias en la rodilla y Loren, aunque entró en lista, no disputaría ningún minuto por estar convaleciente de su operación de nariz. El que sí que es seguro que no estará es Iván, operado de urgencia el pasado martes por una inoportuna apendicitis.

Por su parte este encuentro será también parada de la iniciativa ‘El Jugador Número Seis’, que en esta ocasión estará dedicado a ATAFES, asociación que desarrolla su acción en favor de las personas con enfermedad mental y sus familias para lograr la integración social. Como en otras ocasiones se instalará un stand informativo, se realizará un sorteo y habrá un saque de honor antes de arrancar el encuentro.