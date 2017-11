"25 DE NOVIEMBRE. DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" (Isabel Sánchez)

Viernes, 24 noviembre 2017

Considero de vital importancia para poder entender lo que os voy a compartir, conceptualizar el término Violencia de Género porque genera mucha confusión.



Violencia de Género, es la violencia ejercida sobre la mujer por el mero hecho de serlo. Lo que implica que cualquier mujer somos susceptibles de sufrir maltrato.



Es tan importante tener claro esto, que nos permitirá entender el significado que adquiere la palabra género, en éste contexto. Y por otro lado nos aclara la duda, de esa cuestión que asalta de manera generalizada “¿y qué pasa con los hombres que son maltratados?”. Esto no es violencia de género.

Esta violencia viene derivada de actitudes machistas y una sociedad patriarcal que sigue manteniendo relaciones de poder del hombre hacia la mujer, colocándola en una posición subordinada frente a éste, mediante maltratos físicos, psicológicos, sexuales, económicos, sociales, ambientales. Os invito a que consultéis el diccionario de la RAE y busquéis la palabra “machismo”.

La Violencia de Género fue reconocida como problema de Salud Pública por la Organización Mundial de la Salud en 1996, poniendo de manifiesto las graves consecuencias que sobre el sistema de salud adquieren día a día.

Esta es la parte conceptual, que apoya la situación real, que es el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 43 en lo que va de año, y digo asesinadas, sí, porque no se han muerto las han matado.

¿Qué pasaría si en vez de mujeres, fueran futbolistas? o ¿políticos? Creéis de verdad que la situación hubiera llegado a esta magnitud? ¿Creéis que no hubiera saltado la alarma social hace décadas?.

La semana pasada un hombre degollaba a su hija de dos años, el jueves anterior, otro hombre asesinó a una mujer a balazos en el patio del colegio de su hijo, el día 14 comenzó el juicio de 5 hombres, que se hacen llamar “La manada”, por violar a un mujer de 18 años. Nuestra sociedad está enferma si nos acostumbramos a vivir con esto

La ley Orgánica 1/2004 define Violencia de Género, como aquella violencia ejercida sobre la mujer por parte de su pareja o expareja, es decir, que haya o haya habido relación de afectividad pero ¿qué pasa con el Acoso laboral, el abuso y agresión sexual, la trata de mujeres, la prostitución, la Mutilación Genital femenina?.Esto, también es violencia hacia la mujer. Violencia Machista, porque se practica desde esa situación de poder pero no están contempladas en la Ley anteriormente citada.

Violencia de género, Violencia Machista… términos que están en los medios de comunicación, en las calle, en nuestros entornos más próximos y que se utilizan indistintamente, pero confío, que con esta pequeña reseña, me haya hecho entender en la diferencia existente entre ambos términos. Que no es más que una cuestión de reconocimiento. Hay que identificar y reconocer otras violencias, y ponerle nombre, porque lo que no se nombra no existe.

Es importante la atención individual con cada mujer, pero también lo es, la intervención comunitaria, y ahí es donde la ciudadanía pasamos a ser parte activa. Este trabajo comunitario es compromiso de todas/os. No es solo responsabilidad de la admón., sino una apuesta fuerte por parte de la ciudadanía. Esta es la que tiene el poder de visibilizar este problema. No justificar, no disculpar, no cuestionar y no juzgar. Si no hacemos público, lo que hasta hace muy poco se ha considerado un problema de ámbito privado, la mujer, las mujeres violentadas no podrán sobrevivir a sus vidas de maltrato

Todo suma; los hombres igualitarios, sirviendo de referente a otros hombres y las mujeres, por eso, porque somos mujeres y porque somos la mitad de la población

Soy mujer y no quiero tener miedo de caminar sola por la calle. Quiero todas las oportunidades como cualquier ciudadano. No quiero ser de segunda clase.