El premio Planeta 2012 y el Premio Nadal, Lorenzo Silva, repasa su carrera en Toledo

Sábado, 25 noviembre 2017

cultura

Toledo | El Dia



Así lo ha manifestado en la sección literaria del Festival Internacional del Cine y la Palabra de Toledo que se ha celebrado en la capital, un marco en el que Silva ha repasado su carrera como escritor recordando que ha vivido "durante 15 años en el más absoluto anonimato" y reconociendo que "no es bueno que el éxito te llegue de manera temprana".

"Además, cuando recibí el premio Nadal en el 2000, no me creía la cantidad de ejemplares que se vendieron. Jamás me lo imaginaba". No obstante, Silva ha subrayado la importancia, en el aspecto mediático, de conseguir el galardón del Premio Planeta en 2012, debido a que "tras 5 años de ganarlo, la vida la sigo teniendo muy alterada".

Asimismo, ha explicado que, desde que comenzó a leer con 4 años, los libros han sido el centro de su vida y ha destacado que un escritor "es sobre todo una mirada".

Le ha acompañado en este encuentro Alberto Grondona, uno de los guionistas de la serie 'El tiempo entre costuras', una serie adaptada de la novela homónima de María Dueñas, que ha afirmado que se debe de mirar a países como Inglaterra, en donde existe una gran tradición de adaptación de obras literarias a la gran pantalla.

Asimismo, este guionista ha asegurado que la adaptación de la serie televisiva ha sido una maravilla, puesto que "fue una gozada, lo pasamos muy bien". "Estoy orgulloso del resultado final", ha aseverado.

No obstante, tampoco se ha olvidado de su primer empleo, pues comenzó como microfonista en un cortometraje, "unos inicios humildes que le han permitido descubrir el esfuerzo y trabajo que supone el mundo audiovisual".

En este sentido, Grondona ha detallado qué un buen guionista "debe tener mucha pasión, sobre todo, que le guste escribir, leer y, por supuesto, el cine". Además, en su caso, la pasión le llega desde bien pequeño, puesto que, en su infancia, ya realizaba cuentos e historias.

No obstante, también ha desvelado que su pasión era dirigir producciones cinematográficas. Sin embargo, cuando descubrió las jornadas maratonianas de rodaje, se decantó por el oficio de guionista.

Esta mesa redonda ha estado moderada por una de las coordinadoras de la sección literaria de CIBRA, Sonia Asensio, que ha excusado la ausencia de la directora de La Novia, Paula Ortiz, artífice de la mejor versión de Bodas de sangre de Federico García Lorca, que se ha visto obligada a cancelar su asistencia debido al proceso febril que está atravesando.

Finalmente, cerrando el elenco de protagonistas de la mesa redonda, ha estado presente la escritora Beatriz Gómez, fundadora de Ediciones PG, una nueva editorial enfocada al género de la novela negra, que fue presentada, este pasado martes, también en el marco de las actividades literarias de CIBRA.