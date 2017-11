El Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por el fin del trasvase

Sábado, 25 noviembre 2017

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha abogado por “poner fin al trasvase y, una vez que esto suceda y que tengamos el convencimiento y el compromiso del Gobierno nacional de que no se puede seguir mirándose siempre al mismo sitio, a la cuenca del Tajo, cada vez que en la zona de Levante se necesite agua; necesitamos que el Pacto Nacional del Agua del Gobierno central también contemple las desaladoras, ahí está la clave para el desarrollo de las comunidades del Levante y para Castilla-La Mancha”.

Así lo ha expresado la consejera de Fomento, a preguntas de los medios, en referencia a la dramática situación del Tajo Medio y de los pantanos de cabecera, especialmente, y de la que hoy se hace eco un medio de tirada nacional. Así, García Élez ha reiterado que “hay algo básico, ya no hay agua y hay que fijarse en otras alternativas en las que el Gobierno regional está dispuesto a colaborar”.

Agustina García Élez ha hablado de “la imagen del Tajo y la difícil situación por la pasa la cuenca del Tajo y su cabecera, algo que el Gobierno regional viene denunciando”, al tiempo que ha recordado que “no es cosa de ahora, estamos hablando de que tenemos menos agua en los pantanos de cabecera que la que se ha trasvasado en esta legislatura”.

Igualmente, ha manifestado que “el Gobierno de García-Page ha denunciado todos y cada uno de los trasvases y cesiones de agua que se han hecho desde los embalses de cabecera a otra cuenca para otro uso que no es el abastecimiento”. La consejera de Fomento ha incidido en la necesidad de usar las desaladoras, “porque no es de recibo que Europa apueste por ellas y se haya puesto dinero para su construcción y en la zona de Levante aún no estén en plena producción o no se destine dinero para tal fin”.

“El Gobierno de García-Page está dispuesto a hablar, sentarse y dialogar con los gobiernos murciano o valenciano para buscar un punto de entendimiento, porque no entendemos ni creemos que el problema sea el precio; de hecho, no nos gusta hablar de precio, porque queremos agua, que se quede en nuestras ciudades porque el agua es desarrollo, crecimiento y riqueza”, ha continuado la titular de Fomento del Gobierno regional.

García Élez ha dicho que “lo que no podemos aguantar más es un río Tajo, como a su paso por Talavera, con algas o espumas; algo que lleva mucho tiempo sucediendo y que vamos a seguir denunciando”.

“Vamos a preguntar al Ministerio qué pasa con la parte del convenio por el que se comprometía a la construcción de la autovía de la Alcarría”

La consejera de Fomento también se ha referido a la autovía Cuenca-Albacete señalando que “nos resulta llamativa la inquietud que muestran ahora ciertos dirigentes del partido del Gobierno anterior de esta región por una autovía que, justamente, cuando entra ese Gobierno la paraliza estando adjudicado el 33 por ciento de la construcción de la infraestructura”. Por eso, ha subrayado que “ese Gobierno del mandato anterior no solo la paraliza, sino que, además, la indemnización que se ha tenido que pagar sin haber construido ni un solo kilómetro, nos ha costado a este Ejecutivo y a todos los castellano-manchegos un millón más de lo que el Gobierno de Page destina a las becas de comedor, esas 12.000 ayudas para la gente que tiene menos recursos”.

Así, ha detallado que se han pagado más de 7 millones de euros por una infraestructura parada, lo que “hace más llamativa esa petición de estos dirigentes”, por lo que se ha preguntado “¿qué pasó entonces en los otros cuatro años?”. García Élez ha dicho que “cuando nosotros exigimos al Ministerio la construcción de esta autovía, partimos de un convenio de la Junta de Comunidades y el Ministerio, un pacto que nosotros solicitamos en septiembre que se analizara porque la parte que le corresponde al Gobierno nacional no se ha cumplido”.

La consejera de Fomento ha preguntado al Ministerio que va a hacer con la parte que le corresponde de la Autovía de la Alcarria, ya que “la Junta aceptaba la N-320 y ya hemos hecho nuestra parte, nos pertenece y estamos actuando en conservación y mantenimiento, pero la parte del Ministerio para construir la infraestructura no ha avanzado”. Por tanto, “vamos a seguir pidiendo al Ministerio de Fomento que explique qué va a hacer con ese convenio, nuestra parte está cumplida, pero necesitamos que la otra parte cumpla, porque si no vamos a tomar las medidas necesarias para rescindir el convenio por incumplimiento del mismo”.