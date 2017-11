El PSOE de Ciudad Real celebra un acto emotivo contra la Violencia de Género

Sábado, 25 noviembre 2017

política

Ciudad Real | El Dia

Para la secretaria de Organización ciudadrealeña, este día también es importante para señalar a los niños y niñas que deja huérfanos la violencia de género. Este año se han asesinado a 45 mujeres y 8 niñas y niños en este país a manos de sus parejas y padres, respectivamente, ha recordado la misma, y con las muertes de estas mujeres han quedado 24 menores huérfanos.

Es por ello, explica Fernández, que el gobierno regional, de mano del presidente Emiliano García-Page, ha anunciado “una medida justa y razonable”, la que se acuerda de los huérfanos y huérfanas de la violencia de género, a los que con 4.000 euros anuales, hasta la mayoría de edad, “se les ayudará contra la injusticia de tener que seguir dependiendo de los asesinos de sus madres”. Más si cabe, ha añadido Blanca Fernández, “hasta que el Gobierno de España no cambie la ley que se olvida de estos niños, para los que no hay explicación que no exista una pensión de orfandad”, ha criticado la misma.

Por último, la dirigente socialista ha agradecido la implicación de los hombres, compañeros socialistas, que han participado en este acto del PSOE provincial y “a todos aquellos que están implicados en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, porque es fundamental que todos tengamos la convicción profunda de que somos personas con la indiferencia del género que nos haya dado la naturaleza”, ha concluido indicando Blanca Fernández

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE provincial, Carmen Teresa Olmedo, ha hablado de todo el trabajo que queda por hacer por parte de los hombres de esta sociedad, y ha explicado que esta es la razón de que se hayan elegido a 4 compañeros del PSOE para explicar los sentimientos de 4 mujeres maltradas, violadas y que han sufrido el acoso diario de sus parejas.

Como ha indicado Olmedo, “los hombres y mujeres socialistas tenemos claro que si no trabajamos juntos y unidos para erradicar esta violencia de nuestros hogares y relaciones afectivas será muy difícil acabar con ella”.

También el secretario General del PSOE de La Solana y alcalde de la localidad, Luis Díaz Cacho, ha manifestado que siempre se ha sentido afortunado de ser el alcalde de un pueblo “integrador e inclusivo, dos palabras muy importantes para intentar conseguir entre todos la igualdad que perseguimos”.

Consciente de la importancia que tienen actos como éste, ha concluido su intervención añadiendo que “45 muertes de mujeres, más los hijos que han dejado, es una lacra que tiene que seguir haciéndonos levantar la voz”, advertía Díaz Cacho.

El acto emotivo celebrado en La Solana, comenzaba con un recuerdo especial para las dos mujeres asesinadas este año por sus parejas en la provincia de Ciudad Real. Una en Daimiel y otra en Campo de Criptana, se recordaba con tristeza, así como a los hijos de la segunda de estas mujeres que también morían a manos de su padre.

Las lecturas de los testimonios de cuatro mujeres maltratadas, una de ellas de Ciudad Real, ha corrido a cargo de cuatro hombres del PSOE ciudadrealeño: el vicepresidente de la Diputación y alcalde de Manzanares, Julián Nieva, Hatari Yazid, miembro de Juventudes Socialistas de La Solana, Agustín Espinosa, Director provincial de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades, y Fausto Marín, diputado regional; la también diputada regional, Ana Isabel Abengózar, la directora provincial de Bienestar Social, Prado Zúñiga y la directora provincial del Instituto de la Mujer, Carmen Pimienta, así como diversos concejales de los municipios cercanos y muchos vecinos de La Solana, también han estado presentes en el acto, amenizado por la voz de la cantante Inma Cotillas.