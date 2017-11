El Atlético Bargas se gusta ante su afición y vence al filial del Ciudad de Guadalajara

Martes, 28 noviembre 2017

Polideportivo: Fútbol Sala

DEPORTES | El Día 08:25 |

Primeros minutos de partido algo espesos, con un Guadalajara atrás defendiendo en media las posesiones largas del Atlético Bargas Integra Toledo. En el minuto 15, un gran disparo de De Las Heras pone el cero a uno en El Balcón, pero rápidamente responde el equipo bargueño con un gol de Ángel al segundo palo. Pero De Las Heras estaba enchufado, y otro disparo desde fuera del área pone el 1-2 en El Balcón con el que se llego al descanso.

Tras el descanso, el equipo de Diego Vega, sale a por el partido y a dar la vuelta, y en un minuto voltea el resultado, Mario al segundo palo un poco justo pero pone el empate a dos, y Damián pone el 3-2 con la pierna izquierda la ajusta al palo donde no puede llegar Diéguez. Mucho tiempo por delante, pero López Jabonero sorprende con el juego de cinco aunque solo sería para sorprender, Bargas se pone con cinco faltas, llega el bonus prácticamente en el ecuador todavía.

Diéguez apunto esta de empatar el partido en una salida desde su portería, que ataja Raúl Fernández en dos tiempos en la línea de gol. Estaba sufriendo el equipo local, en un partido incómodo, ante Guadalajara jóven y correoso, el 4-2 para la tranquilidad en la grada. Guadalajara no se daba por vencido, a falta de siete minutos, doble penalti, que para Raúl Fernández y éste saca rápido para Borja que asiste atrás a Becerra para empujar y poner el 5-2 y El Balcón arriba. El Bargas estaba salvando el partido que no era cómodo y con peligro y con opciones visitantes. Y posterior en una pérdida de cinco de Guadalajara Mario la pilla desde el centro del campo y de volea la enchufa para dentro, el 6-2 a falta de tres minutos para el final. Todavía el equipo visitante tenía la opción de un doble penalti más por manos, este si la mete para dentro Higueras, cambiando el tirador, era el 6-3 y no iba a ver tiempo para más en el municipal sagreño.

FICHA TÉCNICA:

Atlético Bargas/Integra Toledo: Alexis Oliver, Pablo, Ángel, Mario, Canalejas, Damián, Rubén, Borja, Becerra, Óscar y Raúl Fernández.

Ciudad de Guadalajara "B": Beato, Carlos, Villen, De Las Heras, Higueras, Agustin, Merino, Del Moral, Lazo y Diéguez.

Goles: 0-1 min 15 De las Heras, 1-1 min 16 Ángel, 1-2 min 17 De Las Heras, 2-2 min 23 Mario, 3-2 min 24 Damián, 4-2 min 33 Mario, 5-2 min 34 Becerra, 6-2 min 35 Mario, 6-3 min 38 Higueras doble penalti.

Árbitro: Mendo Gallego. Amonestó con tarjeta amarilla por parte del Bargas a Ángel y por parte de Guadalajara a Higueras y De Las Heras.

Cancha: Municipal El Balcón. Buena entrada.