El Soliss FS Talavera vuelve a ganar remontando en el Primero de Mayo

Lunes, 27 noviembre 2017

Fútbol Sala: Segunda División B

Los talaveranos, no sin esfuerzo, superaron por 5-3 a un Torrejón Sala que llegó a ir dos tantos por encima en el marcador y que finalmente se vio superado por la perseverancia local.

Lo de este Soliss Fútbol Sala Talavera en el Polideportivo ‘Primero de Mayo’ es de no apto para cardiacos. Adrenalina pura, emoción hasta el final y explosión de alegría cuando el crono llega a su final. Una victoria más y ya van doce consecutivas, las mismas que jornadas lleva el campeonato liguero en este Grupo IV de Segunda División ‘B’ en el que cada partido es un reto y una aventura a partes iguales.

Esta vez visitaba Talavera de la Reina un Torrejón Sala que llegaba en situación engañosa. El undécimo puesto que ocupaban en la general, para nada tenía que ver con la calidad de plantilla que atesoran. De hecho su partido fue bueno e incluso por momentos se empezó a temer que la imbatibilidad de los cerámicos podría llegar a su final. Y es que los de Adrián Martiño se pusieron con un alarmante 0-2 tras una primera mitad en la que, cierto es, hasta el momento estaban mereciendo más los de un Raúl Aceña quien, por cierto, no se pudo sentar en el banquillo por sanción federativa y que dejó en solitario en esta parcela a su compañero de fatigas Álvaro Fernández.

Los talaveranos movían y movían, a veces elaborando más las acciones y otras veces optando por rápidas resoluciones, las cuales siempre obtenían la misma respuesta y esta no era otra que la parada de Chema Mella. El ex de Santiago Futsal estuvo tremendamente inspirado a lo largo de todo el encuentro y cuando no era él, eran los postes los que se aliaban con él, como pasó en el disparo de Josete que repelía la madera.

Monopolizaban el juego los cerámicos y en el octavo minuto de juego un error en la salida de presión rival les salía muy caro, tan caro como que la pelota le caía a los pies de Sarmiento para, a portería vacía, poner el 0-1 en el marcador. No se ponían los locales nervioso, incluso le daban una velocidad más al partido, pero nuevamente Chema Mella seguía siendo un muro para los disparos de Fer o de Jesús Jiménez, quien también se encontraba con el poste en el 11’. Volcado estaba el Soliss FS Talavera sobre la meta oponente, pero lo que llegaría sería el 0-2. En una acción en la que Jesús Jiménez metía para el corazón del área se encontraba con la mano de Octavio para interceptar y sin ser pitada como falta la acción disparaba desde su campo para superar por alto a un Rafa Luque que había adelantado su posición y que nada pudo hacer por atajar el esférico.

Dos tantos en contra y los de la Ciudad de la Cerámica que no se descompusieron y quizá ahí estuvo la clave. También, que tan sólo un minuto después de encajar Rober aparecía al segundo palo para materializar el 1-2. Y sin tiempo para digerir el tanto, apenas pasando quince segundos desde el mismo, volvía a golpear Talavera con servicio de Jesús Jiménez al segundo palo para que Josete hiciera el 2-2. De noche se le hacía a los de Adrián Martiño y el técnico que no dudó a la hora de pedir un tiempo muerto para enfriar a los locales, pero estos estaban ya desatados y la pausa les sirvió para tomar oxígeno, aclarar ideas e irse a por un 3-2 que llegaría en el 17’ gracias a Loren. El de Huerta de Valdecarábanos se aprovechaba de un robo de Justo Cáceres y ejecutaba de disparo ajustado a la madera.

Ya era de noche, pero el sol salía para los cerámicos e incluso buscaban irse con más renta ante un rival herido. La tuvo Jesús Jiménez, pero se encontraría con el meta torrejonero quien volaba a la escuadra para detener el chut. De esta manera, con el 3-2, nos íbamos al tiempo de descanso en el Primero de Mayo. Tras la reanudación la cita pasó por varias fases. La primera de ellas tendría al conjunto local con la intención de sentenciar el choque para evitar sufrimientos en los minutos finales. Lo pudo conseguir, pero otra vez el meta rival sostenía a su equipo con paradones de nivel a Josete y a un Jesús Jiménez tremendamente voluntarioso y echándose el equipo a sus espaldas.

Pasada esta fase el choque entró en una fase sin un claro dominador y en la que los de Torrejón de Ardoz comenzaron a crecer. Liderados por Iván Hernández, cada vez estaban merodeando más los dominios de Rafa Luque. Lo persiguió el pívot, que hasta por tres veces se vio con el meta, y en la tercera de ellas ganaba la partida consiguiendo de un punterazo superar al meta y poner el 3-3. Despertó el Soliss FS Talavera y despertó el Primero de Mayo. Sabían que era su momento de aparecer y llevar en volandas al equipo como ya lo hicieran en los últimos partidos. El equipo recuperó el aire perdido y comenzaron las misivas sobre la meta contraria. En una de ellas, en el 35’, Octavio se llevaba por delante a Panucci y los árbitros decretaban un penalti que iba a ser marrado por Jesús Jiménez, o mejor dicho, detenido por Chema Mella.

Se olvidó pronto de esa acción Talavera y una gran salida con apertura al espacio de Justo Cáceres y perfecta finalización de Josete suponía el 4-3 a cuatro minutos para el final. Adrián Martiño no esperaba más, tiempo muerto y salida de cinco con Picó en ese rol, pero los locales se sabían bien la lección. Tocaba aguantar en defensa y que Rafa Luque apareciese si era necesario, algo que hizo ante Sarmi y Alamancos. Por su parte claro está que alguna podían enganchar los de Talavera de la Reina y la verdad es que lo hicieron. Los visitantes estaban en bonus de faltas, cometieron la sexta y a 16 segundos para el final Jesús Jiménez ponía la puntilla al partido con el 5-3.

Ficha del partido

Soliss Fútbol Sala Talavera: Rafa Luque, Justo Cáceres, Josete, Jesús Jiménez y Fer. También jugaron: Loren, Panucci, Óscar, Malaka y Rober.

Torrejón Sala: Chema Mella, Iván Hernández, Kikillo, Sarmi y Picó. También jugaron: David, Larios, Alamancos, Dani, José Carlos y Octavio.

Árbitros: Raúl Durán Crespo y Sergio Salomé Vizuete (Extremadura). Amonestaron a los visitantes Octavio e Iván Hernández.

Goles: 0-1 (min. 8) Sarmi, 0-2 (min. 12) Octavio, 1-2 (min. 13) Rober, 2-2 (min. 14) Josete, 3-2 (min. 17) Loren, 3-3 (min. 31) Iván Hernández, 4-3 (min. 36) Josete y 5-3 (min. 40) Jesús Jiménez de doble penalti.