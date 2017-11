Los grupos municipales proponen promover la equidad salarial entre todas las Fuerzas de Seguridad del Estado

La moción ha sido presentada este lunes en una rueda de prensa a la que han asistido la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Llanos Navarro, el concejal del Grupo Municipal Socialista, Manuel Martínez, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Carmen Picazo, y la concejal del Grupo Ganemos Albacete, María José Simón, así como un miembro de la Asociación Justicia Salarial para la Policía (Jusapol), José Javier Cebrián.

La parte expositiva de la moción recuerda que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece en su artículo 6 que "tendrán derecho a una remuneración justa que contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y el riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar estructura."

Sin embargo, como sigue explicándose en la moción, "resulta evidente que no se está cumpliendo con esta obligación pues la diferencia salarial existente entre ambos cuerpos policiales no sólo no se ha reducido, sino que se ha visto incrementada".

"Sólo hace falta observar la diferencia retributiva que existe entre los cuerpos policiales que conforman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo los agentes de la Guardia Civil los que perciben un menor sueldo respecto a los agentes de Policía Nacional", continúa el texto.