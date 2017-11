La Banda de Música de Sigüenza recibe el reconocimiento de la ciudad

Lunes, 27 noviembre 2017

#DONTSTOPTHEMUSIC

MÚSICA | El Día

La banda de Música de Sigüenza ha cumplido el quinto desde su refundación, en la navidad de 2012. El 30 de diciembre de 2012, la Banda de Música de Sigüenza rompía un silencio que duraba ya cuarenta y tres largos años. Lo hacía con la diana “La flor de la alegría”. Sus primeras notas despertaron el entusiasmo de la ciudad. Le siguieron el “My way” que llevó a la inmortalidad Frank Sinatra; el pasodoble “El Gato Montés”; el bolero “Contigo en la distancia”, y dos villancicos: “Blanca Navidad” y “Jingle Bells”. Sobre el escenario, quince músicos de todas las edades, en una mezcla tan heterogénea como prometedora de saxofones, flautas, clarinetes, trombón, trompeta y percusión, sabiamente dirigidos aquel día, 30 de diciembre de 2012, por Elisa Gómez.

Ayer, y por este motivo, en el último concierto de la Semana de la Música de Santa Cecilia, la Banda, como el día de su reaparición dirigida por Elisa Gómez, ofreció un concierto para conmemorarlo, que sus miembros habían preparado con cariño infinito. Eligieron un repertorio de temas que tienen un valor sentimental en la trayectoria de la agrupación musical, “bien porque nos hemos divertido mucho tocándolos, o porque nos han ayudado a crecer”. El concierto fue memorable. En palabras de su directora “ha sido el mejor de cuantos hemos hecho hasta la fecha, en cuanto a nivel y calidad”, valoraba. La Banda de Música llevaba prácticamente desde verano preparando el concierto, cuyo repertorio se dividió en dos partes, con siete temas cada una, además de la propina final.

Fue el viejo profesor y antiguo alcalde de la ciudad, Juan Carlos García Muela, a quien se puede calificar de historiador de la Banda de Música, puesto que ha publicado un libro al respecto y conserva cientos de documentos y fotografías sobre la trayectoria de la agrupación, quien presentó la actuación. García Muela le puso la voz al sentir de la ciudad cuando dijo que “los seguntinos reconocemos y agradecemos el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de todos sus integrantes. Las horas de aprendizaje y ensayo han cristalizado en una espectacular progresión artística que hoy alcanza cotas cercanas al virtuosismo”.



La reaparición de la Banda, en diciembre de 2012, dejaba atrás los años amargos de la desaparición de la añeja y legendaria agrupación fundada en 1891. “El empeño de los concejales de Cultura y Patrimonio, Sonsoles Arcones y Primitivo Alguacil, del alcalde, José Manuel Latre, y el apoyo del resto del ayuntamiento, hicieron posible el crecimiento de la semilla implantada por Luis Laguna Esteban que desarrolló una labor musical y pedagógica con un grupo de personas aficionadas a la música junto a miembros veteranos que no dudaron en poner sus conocimientos y experiencia al servicio del arte musical”, recordó el presentador.

Asimismo, García Muela volvía a representar el sentir de la ciudad cuando calificó de “acierto pleno” la elección para la dirección del proyecto de Elisa Gómez, “que reúne más que suficientes méritos profesionales para que su trabajo sea reconocido y valorado por los que tenemos la suerte de comprobarlo en cada ocasión”, al que hay que añadir la gran entrega y disposición para que la Banda se consolide y progrese en todos los aspectos.

En estos cinco años, al proyecto no le han faltado ni la constancia diaria necesaria para ejecutarlo, ni profesionalidad, ni voluntad, ni, por supuesto, músicos. “Al primer ensayo acudieron seis personas. Hoy somos más de treinta, con varias generaciones de jóvenes músicos que se han ido uniendo en este tiempo”, explica Gómez.

A los dos años desde su refundación, la Banda de Música ya participaba en todos los actos de la ciudad, algo que “los seguntinos nos agradecen en cada uno de ellos de manera explícita y motivadora”, añade la directora. En cualquier caso, la banda sigue en plena progresión, incorporando familias de instrumentos, y creciendo como debe hacerlo, incorporando a la cantera. “El grupo ha madurado mucho. Tiene otra planta, otro sonido”, certifica Gómez.

Antes de que sonara la música, García Muela se encargó de presentar a la directora. Elisa Gómez es madrileña de nacimiento. “Su juventud no impide que posea una larga experiencia en el mundo musical. Profesora de piano con los estudios de armonía, audición, contrapunto y composición. Estudió dirección de Orquesta y Coro en el Real Conservatorio de Música de Madrid obteniendo las máximas calificaciones. Desde 1999, dirige diferentes agrupaciones musicales sin abandonar la docencia musical. Es la fundadora y directora de la Escolanía, Coro y Orquesta Ciudad de Guadalajara, y también del grupo vocal KROMATIKA. Además, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y ha centrado su interés en el estudio de las relaciones del binomio psicología-música”.

La Banda de Música de Sigüenza recordó con especial cariño a Luis Laguna Esteban que hizo la transcripción y armonización de la pieza musical 'Contigo en la distancia' para adaptarla al conjunto musical y también a Ana Pareja Andrés, fiel seguidora de la música, en general, y perteneciente a los Amigos de la Banda en particular, ambos fallecidos.

Sonaron en la primera parte del concierto Banana Split- David Martín, Amparito Roca – Jaime Teixidor, Hallelujah- L- Cohen. Arreg. Elisa Gómez, Medley Boleros- Arreg. J. Molina, The Blues Factory – Jacob de Haan, Mambo 8 – Arreg. Pérez Prado, The Lord of the Rings – Arreg. Ralph Ford. Y en la segunda parte Nerva – Manuel Rojas, Summertime – Arrg. Michael Sweeney, Contigo en la distancia – Arrg. Luis Laguna, Grease – Arrg. Willy Haulvast, Tercio de quites – Rafael Taléns, Queen in concert – Arrg. Jay Bocook y Concerto d’amore – Facob de Haan.

El concierto ponía fin a la III Semana de la Música de Sigüenza que ha organizado la Cofradía de Santa Cecilia con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento, y la colaboración de la Asociación Violería y Organología Romanillos & Harris, de la Asociación Bell’Arte, de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Sigüenza, del Pub J.L., de la iniciativa cultural “Vive la Ópera en Sigüenza”, del Café Bar Lantigua, del Coro de la Escuela Municipal de Música, de la Asociación Cultural seguntina de Folklore y Escuela de Dulzaina, de la Asociación Española contra el Cáncer-Sigüenza, de Miguel Ángel del Barrio, conferenciante, de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de la Vera Cruz y Santo Sepulcro, de Pub Obóe, de The Music Family, de Daniel Sopeña Somolinos, miembro de la Banda de Música y de la cofradía que ha organizado y coordinado todas las actividades de la Semana y de la Banda de Música de Sigüenza que puso el broche de oro a una semana tan intensa musicalmente hablando. Al final del concierto, la concejala de Cultura, Sonsoles Arcones, le hizo entrega de una placa a la directora que materializa el afecto de la ciudad por su Banda de Música. En este sentido, la concejala de Cultura afirma que la Escuela de Música de Sigüenza está colaborando muy estrechamente con la Banda: “Desde hace 4 años, la EMM cuenta con todas las especialidades de instrumentos de la Banda y se ha convertido en la cantera de la misma, en la que es una colaboración que nos llena de satisfacción”.



Miembros de la Banda de Música de Sigüenza



Antonio López, Tomás Canfrán, Jimena Sotillo, Ángel de Francisco, clarinetes; Bárbara Bussons, Amalia Sánchez, Daniel Carretero, Flautas; Enrique Mayor, Pepe Miño, Pilar Herranz, Luis del Río, Rodrigo y Chema García Heras, Iván Miño, trompetas; Javier Bussons, Javier Lapastora, David Ortega, Alberto García, trombones; José Mínguez, Alberto Sopeña, Elsa del Rey, Juan Bussons, Julia Sotillos, saxofones altos: Antonio Gómez, Dani Sopeña, saxofones tenores; Paula del Río, Irene Casas, percusión; Ricardo, batería, además de Begoña Durán y Soraya Núñez.