C-LM se suma a las críticas tras la avería de un tren entre Madrid y Talavera

Lunes, 27 noviembre 2017

Transporte

Toledo | El Día

Ha criticado que "no se está invirtiendo de una forma adecuada en unas vías tan abandonadas como las que pasan por Talavera y necesitamos por parte del Ministerio que se dote presupuestariamente y que se haga de manera urgente" y ha añadido que desde la región no se van a "resignar a ver estas averías". "Si buscamos que nuestras empresas sean competitivas, las infraestructuras a través de las que se desarrollan también tienen que serlo", ha añadido.

A preguntas de los periodistas, se ha referido a la situación del río Tajo y la desembocadura del Jarama recalcando que "no es algo nuevo, es algo que el Gobierno de García-Page lleva reivindicando y pidiendo desde inicio de legislatura, y es no se puede seguir mirando al mismo sitio para mejorar y garantizar el desarrollo y la economía de determinadas zonas de España".

"Una imagen vale más que mil palabras", ha apostillado, para referirse a que "no sólo es que no haya agua en los pantanos, sino que en el Tajo medio hay una gran contaminación por lo que recibimos del Jarama". Por lo tanto, ha ensalzado que "necesitamos una solución para Castilla-La Mancha y la situación del Tajo, y pasa por que el Pacto Nacional del Agua contemple las desaladoras como alternativa, es algo de sentido común".

Ha expresado que "en las zonas donde hay costa lo que tienen que hacer es aplicar las desaladoras, porque nosotros no tenemos esa suerte, los pueblos ribereños y el Tajo Medio no pueden mirar a otro sitio que no sea el río y los pantanos, mientras que en el Levante y Murcia si pueden". En este sentido, ha recordado que García-Page, ha mostrado su disposición para colaborar y trabajar con los gobiernos de estas comunidades, incluso "si el problema es el precio que se deriva de las desaladoras, el Gobierno regional no tiene inconveniente en ayudar".

"NECESITAMOS AGUA DE CALIDAD"

Castilla-La Mancha, los pueblos ribereños y el Tajo Medio, ha insistido, "necesitan agua de calidad y un caudal real que sea ecológico y no una cloaca como lo es a su paso por Toledo o Talavera"; para ello, ha continuado "es necesario garantizar que el trasvase finalice; no podemos seguir teniendo la duda de si cuando se recuperen un poco los pantanos va a seguir funcionando el trasvase, ya que cuando hay una época de sequía, ésta se ceba con quien ya no tiene agua".

Los dos últimos años se ha trasvasado más agua de la que actualmente almacenan los pantanos y "nos negaremos y alzaremos la voz con los recursos, como hemos hecho ante los 23 trasvases y cesiones de agua", porque "hay un criterio claro en el Gobierno de García-Page y es defender el agua para Castilla-La Mancha, porque eso es defender su desarrollo, crecimiento y riqueza".

García Élez hacía estas manifestaciones en su visita a las obras de acondicionamiento de la travesía y glorieta en el punto kilométrico 0,340 de la CM-5005, en el término municipal de Escalona, una actuación que se ha concebido para mejorar el tráfico y la seguridad vial.

En su visita, ha estado acompañada por el director general de Carreteras y Transportes, David Merino; el alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez; y el director provincial de Fomento en la provincia de Toledo, Pascual Aguado.

La consejera ha resaltado que "la travesía, que ha sido cedida al municipio, y la glorieta, son unas obras muy demandadas" por lo que "este tipo de inversiones son, al final, fruto de la colaboración entre administraciones". Esta actuación ha puesto solución a un problema principalmente de seguridad, ya que por el discurren cada día casi 1.000 vehículos, de los que casi el 12 por ciento son pesados.

La construcción de la glorieta, que antes era un cruce de caminos, viene a "garantizar la seguridad y beneficiar a los vecinos de la zona y de otros municipios de la provincia que se comunican por esta carretera de Escalona", ha apostillado la consejera. La carretera CM-5005 está dentro de un paquete de inversiones que el Gobierno regional va a ejecutar dentro del plan de la Sierra de San Vicente y que llegará a 17,4 kilómetros de esta vía.

Respecto a esta obra en particular, la consejera ha destacado la respuesta del Gobierno de García-Page ante los problemas que los alcaldes le presentan y el rápido traslado de soluciones que se aportan, como es el caso de "garantizar la seguridad a los vecinos y vecinas, como los de Escalona, y también impulsar ese añadido turístico que tienen estos pueblos".

En este sentido, Agustina García Élez ha expuesto que el Gobierno regional tiene el objetivo claro de "cohesionar, vertebrar y unir los pueblos de Castilla-La Mancha", como lo demuestra la inversión de más de 150.000 euros, que es una partida "pequeña, pero que suma a favor de los esfuerzos en pro de la seguridad, la vertebración y la cohesión de una región con unas infraestructuras adecuadas". En lo que va de legislatura, ha remarcado, se han invertido más de 117 millones de euros, de los más de 22 han ido destinados a la provincia de Toledo.

De la misma forma, la consejera de Fomento también ha recogido la petición del alcalde de Escalona para volver a trasladar al Ministerio la necesidad de ejecutar una vía de servicio en la N-403, ya que cuenta con un tramo muy transitado, con muchas urbanizaciones y con zona industrial y comercial, así como la mejora del acceso al puente medieval, ya que tiene una plataforma muy estrecha y presenta algunos peligros para los viandantes.

Sobre la travesía y la glorieta de la CM-5005, Gutiérrez ha agradecido al respecto la implicación del Gobierno regional con una actuación que va a dar "mucha seguridad peatonal, mejor accesibilidad y versatilidad a un aparcamiento y al resto de infraestructuras, como colegios e instituto, en esa zona, tanto al tráfico como a los peatones".