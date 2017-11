El PP critica los "viajes de lujo de Page" aprovechando su visita a Chicago

Lunes, 27 noviembre 2017

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Cesárea Arnedo, ha denunciado los "viajes de lujo" del presidente regional, Emiliano García-Page, que ha acudido a un foro médico en Chicago "donde no tiene nada que aportar", ha dicho. Además ha condenado que García-Page "haya ocultado este viaje a las Cortes regionales".

"Hoy nos hemos enterado, a través de las redes sociales, de la presencia de Page en un foro de radiología médica en Chicago, donde no tiene nada que aportar, ha criticado Arnedo, según ha informado en nota de prensa el PP.

Arnedo, que ha manifestado que en los dos últimos años García-Page "ha viajado a Ámsterdam, Nantes, Bruselas, Finlandia, Sines, Estrasburgo y Moscú, ha dicho sobre este último que "el Gobierno de García-Page gastó 9.122 euros en una visita de tres personas, así como el caso del viaje a Nantes, donde fue acompañado por ocho personas más pagado por todos los castellano-manchegos".

Cesárea Arnedo ha dejado claro que el PP no está en contra de los viajes de los presidentes para vender los productos de la región, para abrir nuevos mercados, o para defender los intereses de los castellano-manchegos, pero no entiende que Page "participe en un foro de radiología médica, al que ya va su consejero, y no así los técnicos y médicos, que son los que tienen los conocimientos en relación con Sanidad y tecnología médica". "Nos gustaría saber con cuántos consejeros de Sanidad de otras comunidades ha coincidido Page en este foro", ha dicho.

Arnedo ha denunciado que Page se vaya de viaje a Chicago a un asunto "en el que no tiene nada que aportar, mientras que las listas de espera siguen incrementándose mes tras mes, y los profesionales sanitarios están sufriendo cada vez más estrés y unas condiciones insoportables porque Page no realiza las contrataciones necesarias para hacer posible una atención de calidad", ha condenado.

La también secretaria segunda de la Mesa de las Cortes ha denunciado que García-Page "haya ocultado este viaje a las Cortes regionales, incumpliendo la ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que en su artículo 7 recoge que este supuesto debe comunicarse a las Cortes regionales. Pero hoy, que se ha celebrado la reunión de la Mesa de las Cortes, no se ha comunicado el citado viaje de Page".

Para la diputada del PP es "curioso que estos viajes de Page suelen hacerse en lunes o jueves, pegado al fin de semana", por lo que se ha cuestionado si acaso el presidente regional "tiene complejo de Marco Polo y quiere viajar con el dinero de los castellano-manchegos".