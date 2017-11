La creatividad pide paso en las aulas de Infantil

Lunes, 27 noviembre 2017

Educación

Cerca de 500 docentes se han reunido en Madrid para compartir las metodologías pedagógicas más innovadoras que se están implementando dentro y fuera de España, en el marco del congreso internacional Recursos y Estrategias para el Aula, organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE). Unos 2.000 profesionales de la educación de todo el mundo han seguido las conferencias por internet.

Frente al efecto de atracción de las tecnologías digitales, los docentes se encuentran en el proceso de reinventar su metodología para seguir estimulando los aprendizajes de los niños y promover sus competencias con implicación activa, motivación y entusiasmo.

Por el congreso han pasado expertos en metodologías, estrategias organizativas, recursos e instrumentos que están cambiando el día a día en las aulas.

Una de las figuras más destacadas del encuentro ha sido la de César Bona, considerado el mejor maestro de España, en cuya ponencia destacó la importancia de la educación desde la primera infancia, ya que es la base de las etapas posteriores. Según Bona, si alguien no se siente querido, valorado y útil en su trabajo intenta cambiar de empresa, pero si los niños no se sienten queridos, valorados y útiles en las aulas no tienen la posibilidad de cambiar de clase.

Por su parte, Monserrat del Pozo, directora del Colegio Montserrat de Barcelona, defendió la necesidad de un cambio en el sistema educativo para que los niños puedan desarrollar su creatividad. La pedagoga lamentó que el sistema actual mate la creatividad. En este sentido, abogó por generar escenarios para pensar de forma crítica y por “no domesticar a los niños en primaria”, fomentando, en cambio, la inconformidad.

Margarida Dolan, de la Universidad de Bath (Reino Unido), centró su ponencia “Estrategias de comunicación: los niños hablan”, en la importancia de la pedagogía propioceptiva, es decir, en favorecer el movimiento del cuerpo en clase para activar la mente y propiciar el aprendizaje. Abogó por permitir a los niños levantarse, moverse y utilizar espacios como las paredes para promover la comunicación. Según Dolan, la escuela hoy en día favorece el sedentarismo y prima que los niños estén en silencio, lo que limita las habilidades comunicativas y de inteligencia lingüística.

Por otro lado, Amparo Escamilla, Directora de Proyectos Pedagógicos, afirmó que “somos escultores de nuestro cerebro” y señaló que el cerebro se modifica con cada pensamiento. De ahí que la labor de la enseñanza sea estimular el modo de pensar.

En este sentido, música, magia y matemáticas creativas son potentes herramientas para fomentar el pensamiento y también están en proceso de cambio pedagógico. El psicólogo Rafael Sanz y el maestro Fran Herranz impartieron un taller para demostrar que la música siempre está presente y que esto brinda a los maestros el entorno para utilizar el sonido, el ritmo y la melodía como estrategia para desarrollar todo el potencial del niño.

Por su parte, la magia cumple uno de los fundamentos indispensables de la educación: despertar la atención de los niños. Por eso, Jesús Ruiz, autor del libro Educando con Magia, defendió el uso de esta disciplina en las aulas como alternativa a las tablets.

Además, Ángel Alsina, experto en la didáctica de las matemáticas de la Universidad de Girona, presentó una forma creativa de desarrollar la competencia matemática en niños de 3 a 8 años, aprovechando contextos de vida cotidiana y materiales manipulativos.

Aplicaciones innovadoras en el aula

Para visualizar la aplicación de estas prácticas innovadoras en el aula, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles invitó a representantes educativos de Japón, Finlandia y Alemania.

También escuelas españolas expusieron sus proyectos innovadores. Es el caso del CRA Camilo José Cela de El Arenal (Ávila), con la iniciativa “Tras las huellas de los cuentos europeos”; las tertulias literarias en educación infantil del centro El Crist de Meliana (Valencia); el proyecto “Cuestiones de interés: los alumnos preguntan, las familias responden”, del CEIP Quintanilla de San Fernando (Cádiz), y “1, 2, 3, un crisol de aprendizajes en la comunidad”, del CRA Mestra Clara Torres de Tui (Pontevedra).