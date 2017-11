Roldán espera que la Junta asuma "de una vez en enero sus compromisos con las líneas de autobuses"

Lunes, 27 noviembre 2017

felicita a fomento

La también portavoz de Fomento del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha insistido en que “si fuera por el Gobierno de Page, este servicio ya se habría interrumpido desde hace tiempo”, y recordaba el envío masivo de correos electrónicos y cartas del director general de Transportes en la región, David Merino, en pleno puente de Todos los Santos, anunciando la supresión del servicio, “y encima culpando al Ministerio de Fomento del Gobierno de España por ello”.

Roldán ha insistido en que desde el Gobierno del presidente Rajoy, en ningún momento se ha planteado dejar a Cuenca sin servicio de autobús, “pero es tremendamente difícil trabajar con una administración como la Junta de Comunidades, informal, con una visión de gestión y de velar por los intereses generales de nuestros vecinos totalmente inexistente”, reiteraba la diputada regional.

“Por ello es sorprendente que a estas alturas el delegado de Fomento en Cuenca, escondido por cierto hasta este momento, sin preocuparse por este grave problema, salga ahora a la luz buscando nuevos culpables para esta situación, y nos ha tocado esta vez a nosotros, al Partido Popular”, explicaba María Roldán, “más le valdría a los representantes de la Junta en Cuenca reclamarle a Page inversiones para nuestra provincia, en vez de estar pendientes de crear debates artificiales en los medios de comunicación y, sobre todo, de enviar cartas engañando a los ciudadanos”.

“Como hemos podido comprobar, lo único que le interesa a Page y a sus consejeros es colgarse medallas, aunque no se ajusten a la realidad, en todos los asuntos que no son capaces de resolver, y también echar balones fuera”, declaraba la diputada regional, “pero que les quede muy claro que si los conquenses tenemos autobús es gracias al Gobierno de España. Esperemos que de una manera definitiva asuman en enero las responsabilidades y competencias que tienen en transporte regional y que no tengan que seguir pidiendo prórrogas al Gobierno de España a causa de la inoperancia que han demostrado hasta ahora”, concluía Roldán.