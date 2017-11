González calificado de "positivo" y "constructivo" el pasado Pleno

Martes, 28 noviembre 2017

villarrobledo

Albacete | ELDIAdigital.es

En primer lugar Rosario Herrera ha puesto en valor la decisión de la Corporación, a propuesta del grupo socialista, de otorgar los nombres de Juan Pedro Alumbreros y Paco Melero a dos calles de la localidad, así como que el escenario Villarrobledo del próximo festival Viña Rock, pase a denominarse Villarrobledo-Argimiro Martínez Jareño.



Ha recordado Herrera que otro de los puntos destacados fue el de la aprobación de un expediente de modificación de créditos por valor de 972.000 euros para poder hacer frente al pago de los salarios de tramitación de los 23 trabajadores readmitidos por la Justicia, así como para dar cumplimiento al compromiso social del consistorio con los diferentes colectivos de la localidad, a los que se les incrementó en un 5% las subvenciones por parte del consistorio.



La reapertura del Polivalente 'Maestro Lucas Blázquez' también contará con una partida de 14.000 euros, mientras que el resto será sufragado con una partida procedente del ADI Mancha Júcar-Centro, mientras que otros 10.000 euros se destinarán a la aportación del Ayuntamiento al Cultural Albacete, pasando de 25.000 a 35.000 euros.



Por su parte, el alcalde de Villarrobledo ha calificado de "positivo y con debate constructivo" el Pleno celebrado el pasado viernes. Ha revelado que "sabía que el PP y Se Puede no podían ponerse de perfil en estas propuestas como han hecho en otras ocasiones".



El primer edil ha manifestado su satisfacción por la nueva denominación de calles para personas muy queridas en Villarrobledo como Juan Pedro Alumbreros o Paco Melero, así como la decisión del consistorio de que el escenario principal del Viña Rock lleve el nombre del recientemente fallecido Argimiro Martínez Jareño, así como el Aula de Música Moderna. Estas propuestas, según ha apuntado el alcalde, no son para "meter la patita" como en su opinión hizo el portavoz popular Bernardo Ortega, que les acusó de no escuchar a los vecinos, cuando en opinión del primer edil, esta propuesta vino reforzada tras haber escuchado a los ciudadanos.



Para Alberto González lo mejor que puede hacer un equipo de gobierno es cumplir con la palabra dada, y en este sentido ha puesto de manifiesto como están dando respuesta a las necesidades de los trabajadores y diferentes colectivos con la modificación de créditos que se aprobó el pasado viernes, "esos colectivos a los que Amalia Gutiérrez y el PP cerraron el grifo". Además, ha puesto en valor que ahora la ciudad cuente con dos nuevas asociaciones de autoayuda que necesitan del respaldo del consistorio.



González ha recordado que pese a trabajar con un presupuesto prorrogado porque se comprometió a no llevarlo a Pleno hasta que se aprobara la RPT, han conseguido cumplir con sus compromisos. En este sentido ha señalado que con la negociación pueden llegar a entenderse con IU y Se Puede para aprobar el presupuesto de 20018, ya que en su opinión no tendría mucho sentido que en 4 años un grupo como Se Puede no respaldase un presupuesto presentado por el equipo de gobierno.



Ha recordado el alcalde que el Ayuntamiento se ha visto obligado a hacer la modificación de créditos porque ha tenido que hacer frente a los 1,5 millones de euros en salarios de tramitación de los trabajadores readmitidos y ha querido dejar claro que su equipo de gobierno no ha readmitido a nadie, sino que ha sido la Justicia quien lo ha hecho.



Ha reiterado el alcalde que el presupuesto de 2016 fue el de lo social, el del 2017 el de lo social y el de la obra pública, mientras que el de 2018 debe ser el presupuesto que consolide y blinde los servicios públicos, "manteniendo todo lo reconstruido hasta ahora, poniendo más dinero para planes de empleo o para dos nuevos planes de reasfaltado de calles".



Por último, Alberto González ha apuntado que en el grupo popular se produjo un cambio en la portavocía, "pero la que sigue opinando, interviniendo y crispando es Amalia Gutiérrez, puede ser que porque no confíen en Bernardo Ortega".