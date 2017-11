CARTA A LOS CORINTIOS DE CATALUÑA (Por D. Guijarro)

Lunes, 27 noviembre 2017

OPINIÓN - ELDIAdigital.es | D. Guijarro

El conflicto creado en Cataluña se está convirtiendo en un agujero negro que todo lo absorbe. Hay quienes piensan que es más el ruido que las nueces, que el ruido mediático viene bien a quienes tienen los tribunales de toda España salpicados de casos de corrupción. Otros creen que la importancia de este peligro justifica la cobertura informativa y más. Yo personalmente estoy de acuerdo con esta última postura pero reconozco que este tema puede llegar a invadir aspectos de la vida personal que antes ni me había planteado.

Esta mañana escuchaba en una tertulia que Junqueras se quejaba en prisión de que tenía pocas horas para rezar en la capilla. No es la primera vez que apela a este sentimiento religioso en sus declaraciones, algo totalmente lícito. No seré yo quien lo critique, Dios me libre.

Pero entonces he recordado como este viernes me sorprendí haciendo una paralelismo entre la situación de Cataluña y la que vivieron los cristianos en los primeros siglos. El día 23 de noviembre se celebra la festividad de San Clemente, patrón de mi pueblo natal y por el que reconozco una gran devoción. El caso es que el sacerdote que ofició la eucaristía recordó en la homilía que este santo fue el cuarto Papa de la Iglesia Católica y célebre por atribuirsele el primer documento pontificio que se conserva; la Carta a los Corintios.

En esta misiva San Clemente se vio obligado a tomar partido ante las pretensiones de la comunidad cristiana de esa ciudad apelando a la unidad. Fue entonces cuando recordé las declaraciones de Junqueras sobre la necesidad de rezar más y confío que las autoridades penitenciarias le concedan esa petición y se encomiende a esta figura de la iglesia católica.

Dos milenios después la carta de San Clemente no ha perdido valor ni actualidad. En ella comenzaba incidiendo en el camino que habían elegido unos pocos para toda la comunidad. “...cuestiones en disputa que han surgido entre vosotros, amados, y a la detestable sedición, no santa, y tan ajena y extraña a los elegidos de Dios, que algunas personas voluntariosas y obstinadas han encendido hasta un punto de locura...”, al igual que los dirigentes del 'process' que no vieron los límites de donde estaban conduciendo a la sociedad catalana.

Hasta se podía decir que fueron proféticas su palabras en las que analiza la causa al escribir “Os había sido concedida toda gloria y prosperidad, y así se cumplió lo que está escrito: Mi amado comió y bebió y prosperó y se llenó de gordura y empezó a dar coces. Por ahí entraron los celos y la envidia, la discordia y las divisiones...”. Y es que si algo se esconde en las pretensiones independentistas no es mejorar la vida de los catalanes. Mientras Cataluña ha sido más próspera todo ha ido bien. Cuando la prosperidad ha llegado a otras regiones de España, esto ya no ha sido suficiente. No les basta con tener buena sanidad, buena educación, transportes, servicios.... hay que tenerlos mejores que los andaluces, que los madrileños, que los castellano-manchegos...

Si Junqueras quiere rezar puede hacerlo, pero debe recordar que aunque Cristo no dejó ningún mensaje político, sí nos dejó un mandamiento de solidaridad, de unidad y de fraternidad. Romper una nación y dividir a la sociedad catalana no tiene nada de solidario sino de egoísmo, de querer ser mejores que los demás porque ya no nos vale con ser diferentes.

Por eso para la próxima vez que visite la capilla de la cárcel para rezar le invito a que reflexione sobre las palabras de San Clemente “seamos humildes, hermanos, poniendo a un lado toda arrogancia y engreimiento, y locura e ira”. Estamos ante una solución a este conflicto. Aprovechémosla.