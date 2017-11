CCOO denuncia incumplimientos materiales y laborales en el transporte sanitario

Lunes, 27 noviembre 2017

Laboral

REGIÓN | ELDIAdigital

Así lo ha denunciado este lunes el responsable sectorial de la FSC-CCOO, Alfonso Tercero, que ha instado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a "verificar que las empresas cumplen escrupulosamente las condiciones de sus contratos, y a adoptar las medidas que sean necesarias para exigírselo y garantizarlo."

Tercero ha explicado que hay empresas que están prestando el servicio con ambulancias e instrumental deficientes, "vehículos sin calefacción, con rampas, anclajes y camillas en mal estado, incluso con entrada de humos tanto en la cabina del conductor como en el habitáculo de los enfermos. El Sescam debe inspeccionar los vehículos, se está haciendo una prestación inadecuada del servicio"

El responsable de CCOO también ha señalado que en las provincias donde se ha producido un cambio de contratas --Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara--, las empresas han incumplido su obligación de subrogarse los contratos de todos los trabajadores, y de respetarles sus derechos, ha informado el sindicato en un comunicado.

"No ha sido tan grave como con Cospedal, pero en Ciudad Real, SSG no se ha subrogado a seis o siete personas y hay otras veinte a las que no se les respeta la antigüedad; y también en Cuenca hay unos pocos trabajadores que no han sido subrogados".

"Se están incumpliendo los pliegos de condiciones y el decreto de cláusulas sociales en las contratas de la Junta; y pedimos al Sescam que exija el respeto escrupuloso. Si tienen que tomar medidas, que las tomen. Nosotros vamos a presionar para que lo hagan, no queremos vernos como en la anterior legislatura", ha subrayado Tercero.

Tercero ha denunciado que la nueva adjudicataria del transporte sanitario de Cuenca sigue pagando las nóminas de sus trabajadores por debajo de lo establecido en el convenio, tal y como hacia la anterior concesionaria del servicio. "Esperamos que sea un error y esté en vías de solución. Instamos a que lo corrijan a la mayor brevedad".

El responsable de CCOO ha comentado además que las empresas están utilizando la contratación en prácticas o en formación para cubrir puestos de trabajo estructurales. "Esto está pasando en todas las contratas y en todas las provincias. Se precariza el trabajo y se deteriora el servicio. Los trabajadores cobran menos y tienen peores condiciones laborales."

Finalmente, ha recordado que el convenio regional del transporte sanitario, además de haber sido parcialmente anulado por el Supremo a instancias de CCOO, concluyó su vigencia al finalizar el año 2013. Aunque está en ultraactividad, los salarios "están desde entonces sin subir".

Las empresas no han tenido ningún interés en abordar la negociación del nuevo convenio, en parte a la espera de que se produjera el cambio de adjudicatarias. Pero una vez que ya se ha producido, "vamos a instar la convocatoria de la mesa ya".