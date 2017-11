Torralba: "Si el PP quiere un interlcoutor provincial sobre el servicio de autobuses que hable con la subdelegada"

Lunes, 27 noviembre 2017

En este punto ha recordado que en el mes de julio un grupo de alcaldes mantuvieron una reunión con ella en la que la subdelegada reconoció dichas competencias, dijo que estaban trabajando en ello -“algo que dudamos- y les prometió que les mantendría informados, “lo cual tampoco ha cumplido, pues nada han vuelto a saber estos ediles desde entonces”.



Torralba ha insistido a Roldán en que “por mucho que intente confundir a la ciudadanía” estas líneas son competencia de la Administración central; no en vano se identifican con las siglas VAC, que significan ‘Viajeros Administración Central’. “¿Qué parte de esta nomenclatura no entiende?”, se ha preguntado. Por tanto, le ha propuesto “pedir explicaciones sobre lo que está sucediendo a sus jefes del Gobierno central, y no al regional”.



Para la diputada socialista, este afán “por enredar” pone en evidencia que a los responsables del Partido Popular “no les interesan los usuarios de este servicio, sino que buscan cualquier excusa para atacar a la Junta de Comunidades”. “Si realmente tuviesen interés en que se mantuviesen las líneas, ya estarían pidiendo reuniones al Ministerio de Fomento”, ha añadido.



Torralba ha puesto en valor asimismo el “esfuerzo” que se está realizando desde el Gobierno de García-Page, pues “pese a que no es su competencia, está trabajando para buscar soluciones en aquellos puntos que no sean asumidos por el Ministerio, pues lo importante son los usuarios”. Así, se ha vuelto a dirigir a Roldán para “recomendarle que se deje de demagogias y se una en el trabajo común para que los conquenses de nuestros pueblos puedan mantener un servicio tan necesario”.