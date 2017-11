La Denominación de Origen 'Valdepeñas' contará por primera vez con un vino espumoso

Lunes, 27 noviembre 2017

Vino

REGIÓN | ELDIAdigital

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado que Bodegas Mureda se incorporará a la Denominación de Origen (DO) 'Valdepeñas', para elaborar vino espumoso, durante la visita que ha realizado este lunes a las instalaciones de la mayor bodega ecológica de Europa, junto al apoderado Juan Madrid y la directora provincial, Prado Amores.

Martínez Arroyo ha confirmado que hay varias bodegas interesadas en adherirse a la DO 'Valdepeñas', entre ellas, Bodegas Mureda, actualmente amparada en Vinos Tierra de Castilla, para elaborar vino espumoso. "Es el primer espumoso que se va a elaborar en esta denominación de origen tan importante para el Gobierno regional", y es una decisión que ayudará a "llevar el nombre de Valdepeñas y de Castilla-La Mancha por todo el mundo", ha explicado el consejero.

En este sentido, el titular de Agricultura ha valorado la apuesta que realiza Madrid al frente de la bodega especializada en la elaboración de vinos ecológicos y ha destacado que la Comunidad Autónoma dedica más de 50.000 hectáreas de viñedo ecológico, en gran parte, "gracias a que la Consejería ha permitido que nuevos agricultores se incorporen al sistema con ayudas del PDR"; sumado a los "esfuerzos que están haciendo nuestras bodegas por salir al mercado exterior".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "cada vez generamos más valor exportando a mercados en los que realmente estamos vendiendo vino de calidad y embotellado", con crecimientos del 63 por ciento, a Canadá; el 42 por ciento, a China; el 41 por ciento, a Japón o del 39 por ciento, a EEUU, ha informado la Junta en un comunicado.

"Son mercados a los que vendemos calidad, en muchos casos ecológico, que lo que hacen es mejorar la renta de los viticultores de Castilla-La Mancha", ha señalado el consejero, quien ha reiterado el compromiso del Gobierno regional con las figuras de calidad, "lo que hace que la Comunidad Autónoma esté presente en los mercados internacionales", ha confirmado.

Asimismo, ha recordado el compromiso del Gobierno regional con la DO 'Valdepeñas', "la más antigua de Castilla-La Mancha", a través de la cual quiere recuperar el tejido productor, sumando a más empresas en la denominación de origen con 3.300 viticultores, abandonando los años en los que la DO "no funcionaba".

Por último, ha recordado que la DO 'Valdepeñas' lleva dos campañas promocionando los vinos de Valdepeñas y ha tenido una repercusión importante, "gracias a los fondos de promoción que comprometió la Consejería al consejo regulador si alcanzaban acuerdos y que han permitido que se vuelva a valorar el producto de los viticultores en todos los mercados, con una importante repercusión en ventas".