El Miguelturra superó con toda justicia al Atlético Tomelloso

Miércoles, 29 noviembre 2017

Fútbol: Liga Regional Femenina

DEPORTES | El Día 08:15 |

(2-0). Partido de los que hacen afición el vivido en el Candelario Rivas el pasado sábado; emoción, intensidad, buen juego, ocasiones e incluso polémica con dos equipos que dieron su mejor versión durante todo un partido que no le faltó de nada y que se decidió en dos jugadas a balón parado.

Comenzó el partido con el juego volcado hacía nuestra portería, con un Miguelturra que quería dejar el partido sentenciado lo antes posible y dominando el centro del campo, pero que en ningún momento del partido pudo superar a una gran defensa comandada por Anabel, que estuvo al corte, al cruce, de cabeza y supo hasta sacar el balón jugado cuando el guión lo exigió. Prueba de ello fue que Miguelturra disparó tres veces a portería en todo el partido y dos de ellas en el descuento después de realizar unos de los mejores encuentros de la temporada recordando, de esta manera, al equipo campeón del año pasado.

Pero las chicas del Atlético Tomelloso no se dedicaron solo a defender; utilizaron bien sus armas y durante la primera parte acumularon ocasiones claras como dos de Alba y otra de Anabel y algún tiro lejano de Arancha que hizo esforzarse a la portera local, pero cuando parecía controlado el partido y más merecía el gol el equipo tomellosero, una falta lejana, innecesaria y dudosa, era colocada por la central Gema en la escuadra sin que Mapy pudiera hacer nada colocando el 1-0 en el marcador y que no hacía justicia porque aunque Miguelturra había puesto el juego, las ocasiones habían sido amarillas.

La segunda parte, a pesar de los esfuerzos de dormir el partido, éste no perdió su intensidad y mantuvo el atractivo en todo momento, el juego siguió poniéndolo Miguelturra demostrando, así, el potencial que atesora, pero el equipo tomellosero no le perdió la cara al partido la cara en ningún momento, intentándolo de todas las formas posibles pero no fue capaz de superar a una defensa que se demostró tan eficaz y resolutiva como la tomellosera, aunque Alba tuvo todo a su favor para empatar en una jugada y dentro del área se entretuvo buscando colocarse el balón en su pierna izquierda y no pudo aprovechar la ocasión más clara de la segunda parte.

En el descuento llegó la sentencia de Miguelturra en un córner botado al segundo palo que cuando se colaba en la portería obligó a Romero a meter las manos para intentar dar una segunda oportunidad a su equipo, pero el resultado fue peor con la expulsión y penalti ante el que Mapy nada pudo hacer. Todavía con el tiempo cumplido y el equipo a la desesperada con una menos, Lucía tuvo otra oportunidad para ampliar el marcador pero una gran mano de Mapy lo evitó. Gran partido el visto en Miguelturra por parte de dos equipos que dieron lo mejor de ellos donde solo se puedo reseñar como único lunar la actitud de algún componente del banquillo local, con insultos, amenazas e incluso algún esputo a jugadoras visitantes que enturbiaron un partido de poder a poder que ganó el equipo que más acierto tuvo.