Toledo reclama al nuevo presidente de la CHT inversiones

Martes, 28 noviembre 2017

Riberas del Tajo

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha remitido por carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Juan Carlos de Cea, el documento en el que se detallan las actuaciones seleccionadas del proyecto inicial de integración del río Tajo en Toledo 'Take me to the river' que han sido consensuadas por los integrantes del 'Consejo del Pacto de Toledo por el río Tajo' por su sostenibilidad medioambiental.