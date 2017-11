Aprobado el inicio del expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio

Martes, 28 noviembre 2017

junta de gobierno local

Cuenca | ELDIAdigital.es

El concejal de Atención a las Personas e Igualdad, José María Martínez, ha recordado que el Ayuntamiento de Cuenca presta el servicio de Ayuda a Domicilio a más 250 personas, muchas de ellas dependientes, a las que se atiende los 365 días del año.

Martínez ha informado de que se trata de un servicio muy importante que no dispone de contrato legal desde hace siete años, en el que debe primar la calidad en el servicio al usuario y en cuyos pliegos se ha subido el precio de la hora de 12,60 euros a 14 euros; la oferta económica va a tener 30 puntos y no podrá contemplar una rebaja superior al 3% de la oferta, con el fin de evitar bajas temerarias. Los pliegos también recogen la aportación por parte de las empresas concurrentes de camas, sillas de ruedas, horas de fisioterapia, peluquería, podología, bolsa de horas gratuita que no incremente el coste para el Ayuntamiento, entre otras condiciones.

Asimismo ha aprobado desestimar las alegaciones presentadas por el arrendatario del mesón Casas Colgadas a la ejecución del aval bancario y ha aprobado incautar la garantía constituida.

Además se han aprobado las listas provisionales de admitidos y excluidos para la adjudicación de parcelas en los huertos sociales.

También se ha dado aprobación al proyecto técnico de las obras de ‘Renovación de redes y mejora de la eficiencia del ciclo hidráulico en La Melgosa, Mohorte y Villanueva de los Escuderos’, obra nº 134 del Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación del año 2017 y por un importe de 48.000 euros.

Se ha aprobado el proyecto técnico de las obras de ‘Reforma de zona sucia, pintura y aula exterior de formación en el Parque Municipal de Bomberos’, con un importe de 73.635,14 euros.

Por otra parte, la JGL ha aprobado la personación del Ayuntamiento en cuatro procedimientos judiciales. También ha desestimado dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial y ha estimado otras dos.

En Disciplina Urbanística se ha dado aprobación a la resolución del expediente sancionador grave por incumplimiento de horario de cierre.

En cuanto a multas de tráfico, se han desestimado seis recursos de reposición contra diligencias de embargo/providencias de apremio y se ha estimado uno.

Los miembros de la Junta de Gobierno Local han dado su consentimiento a la encomienda de gestión a Aguas de Cuenca para la mejora de la red de distribución de agua en la carretera de Madrid, Avenida de la Cruz Roja.

En el capítulo de Educación, se han aprobado las bases de selección de 15 técnicos medios en Formación Profesional Específica para su participación en los programas municipales Cuenca Plus III y IV, inmerso en el Programa de Movilidad Erasmus +.

En Cultura se ha dado aprobación a la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cuenca y la Asociación Cine Club Chaplin para la celebración de la ’20 Semana de Cine de Cuenca’, año 2017 y por importe de 6.000 euros.