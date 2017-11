Ciudad Real galardonada por su actuación en materia de prevención de la Violencia de Género

Martes, 28 noviembre 2017

reconocimiento

Ciudad Real | El Dia

“¿Genero…Amor?” es una herramienta online elaborada por Multiángulo, de carácter interactivo, a través de cuyo formato (una APP móvil y un blog) y contenido se ha podido sensibilizar a la población joven y adolescente en cuestiones relacionadas con relaciones de pareja y violencia de género utilizando un lenguaje coloquial y no sexista.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora se mostraba muy satisfecha con este galardón, que consideraba premia el trabajo de la Concejalía de Igualdad y del Centro Local de la Mujer que trabaja durante todo el año y de una manera coordinada, porque en esta materia el trabajo debe ser trasversal”.

En concreto este trabajo “se ha llevado a los más jóvenes a los institutos para que puedan identificar si en sus relaciones de pareja los comportamientos son de amor o estamos sufriendo un problema de violencia de género. Esos conceptos del amor romántico o de los celos, ellos van analizando lo que está pasando en su relación, y el 27% de los jóvenes descubren que tienen comportamientos que tienen que ver con violencia de género”.

Zamora valoraba de esta iniciativa como ellos mismos están descubriendo que en la relación con su pareja hay problemas. “Además que conozcan lo que es la violencia de género. No solo los desenlaces fatales. Además cuando te quitan el móvil, no te dejan quedar con las amigas o no te dejan maquillarte de manera adecuada, ya estamos en un principio de violencia de género”.

En el acto la alcaldesa ha estado acompañada por la concejala de Igualdad, Manuela Nieto-Márquez y María Huete de Multiángulo. El acto ha comenzado con un minuto de silencio por las mujeres fallecidas este año por la violencia machista.

La aplicación premiada incluía una encuesta interactiva de carácter anónimo, donde los jóvenes pueden realizar 4 test que buscan detectar indicadores sobre la violencia de género y posibles abusos que puedan darse en parejas jóvenes. En cada ellos se les pregunta la edad, sexo y si tiene pareja, independientemente si son heterosexuales u homosexuales, para conocer la información sobre las respuestas y poder establecer conclusiones, o lanzar test individuales o artículos interesantes para los usuarios. Al final de cada encuesta interactiva había tres grados de respuesta, en función de las conclusiones de las preguntas.

El test que más se ha contestado ha sido el de “Mi relación de pareja”, seguido de “Mi ideal de amor”, “Que sé sobre violencia de género” y “¿Ejerces o sufres violencia de género?”. En cuanto al sexo de los participantes, ha habido más mujeres que hombres que han completado los test, aunque el de “Ejerces violencia de género” ha sido mayoritariamente contestado por hombres.

Se trata de una iniciativa subvencionada por la Concejalía de Igualdad a través de la convocatoria para el desarrollo de proyectos para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en Ciudad Real para el año 2015, pero dado el éxito que tuvo, también estuvo disponible durante todo este año 2016 en la página web del Ayuntamiento. Además se desarrolló una campaña de divulgación para llegar al máximo de jóvenes posible, enviando la información de la misma a los centros educativos de la ciudad, a los centros públicos del Ayuntamiento, a los Centros de la Mujer de toda la provincia, a las residencias universitarias y a las entidades que forman parte del Consejo de la Mujer de Ciudad Real.

También se editó publicidad con el código QR para descargarse de forma fácil en los teléfonos móviles, y un marcapáginas con la localización de esta aplicación móvil.

Además, el Ayuntamiento de Ciudad Real a través del II Plan Municipal de Igualdad 2015-19 desarrolló de forma complementaria durante ese curso 2015-2016, talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género entre los mayores de 18 años, talleres de prevención en colegios e institutos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, el manifiesto con motivo del 25N, un concurso de carteles entre los alumnos de la Escuela de Arte Pedro Almodóvar, un spot contra este tipo de violencia, y el recuerdo a las víctimas de la violencia machista a través de un lazo morado instalado en la barandilla del carrillón cervantino instalado en la Plaza Mayor.